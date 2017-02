Rekenkamer: ICT-plan UWV ontbeert financiering

In het nieuwe rapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen constateert de Algemene Rekenkamer dat het UWV ondanks de vele beleidswijzigingen en bezuinigingen er in geslaagd is in de afgelopen jaren de opgedragen kerntaken adequaat uit te voeren. Maar het is niet zeker of dit over een paar jaar nog steeds lukt. Zo blijft de ict bij de uitvoeringsorganisatie een dreigend struikelblok, zeker omdat de sturing op ict gebrekkig blijft en de kosten van de verbeteringen nog deels moeten worden ingevuld.

Zo blijkt de financiering van het UWV Informatieplan 2016–2020, dat het afgelopen najaar werd gepresenteerd, nog lang niet rond. Volgens het UWV kost dit verbeterplan naar schatting 463 miljoen euro in de looptijd van 2016 tot en met 2020. De Rekenkamer constateert dat het UWV in deze periode gemiddeld ongeveer honderd miljoen euro per jaar uitgeeft aan ict-projecten en wet- en regelgeving. In de huidige begroting is in 2016 slechts vijftig miljoen beschikbaar gesteld voor ict-projecten.