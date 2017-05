Ruim 17 miljoen extra nodig voor Operatie BRP

Uitloop in tijd en kosten

Plasterk heeft in het bijzonder aan het BIT gevraagd om het ontwikkelprogramma (inclusief de codekwaliteit) en de ontwikkelsnelheid te toetsen. Volgens de demissionair bewindsman heeft hij het BIT-advies nodig om een oordeel te kunnen geven over de voorgestelde herijking van de planning van het programma Operatie BRP. Het advies van het BIT bevindt zich in een afrondende fase. De minister verwacht binnen vier weken met een kabinetsstandpunt te komen over de huidige situatie rond dit beladen it-project.

Het herijkingsrapport dat Plasterk nu op 'dringend verzoek' van de vaste Kamercommissie de Tweede Kamer heeft toegestuurd betreft overigens een conceptrapportage van het projectbureau van programma Operatie BRP. Daarin, schrijft hij, is sprake van 'een aanzienlijke uitloop in tijd en kosten'. Om tot een afgewogen oordeel over de gevolgen hiervan te komen, is onder andere afstemming met gemeenten en afnemers van de BRP nodig, vindt de bewindsman. Opmerkelijk genoeg noemt hij de Tweede Kamer niet als partij waarmee moet worden afgestemd.