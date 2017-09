NWO eert Julia Cramer met Minerva-Prijs 2017

Elke twee jaar bekroont het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen de beste natuurkundige publicatie van een vrouwelijke onderzoeker met de Minerva-Prijs. De commissie is onder de indruk van de kwaliteit van Cramers artikel dat in 2016 in Nature Communications onder haar leiding verscheen. Daarin toont zij met haar collega's aan dat bescherming van bepaalde quantumtoestanden tegen fouten mogelijk is.



Cramer promoveerde in december 2016 aan de TU Delft. Momenteel werkt ze als outreach-coördinator aan QuTech en is ze postdoc Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden.

In het artikel 'Repeated quantum error correction on a continuously encoded qubit by real-time feedback' toont Cramer voor het eerst aan dat quantumtoestanden actief en voortdurend zijn te beschermen voor fouten, wat een belangrijke vooruitgang is voor de quantumwetenschap en -technologie.



Quantumtoestanden bieden een fundamenteel nieuwe en krachtige manier om informatie te verwerken. De uitdaging is echter dat quantuminformatie kwetsbaar en foutgevoelig is. In deze publicatie heeft Cramer de eerste continue bescherming van quantumtoestanden mogelijk gemaakt door middel van zogenaamde quantum error-correctie. Ze heeft in dit werk experimenteel aangetoond dat quantumtoestanden beter behouden kunnen blijven door gebruik te maken van de correctiemethode.

De commissie oordeelt dat het artikel een wetenschappelijke mijlpaal in de quantumwetenschap betekent waar Cramer een leidende bijdrage aan heeft geleverd. Het artikel is binnen een jaar 32 keer geciteerd, wat getuigt van een duidelijke impact.