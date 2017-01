Kabinet analyseert hack-risico's bij verkiezingen

Handmatig stemproces

Het stemproces gebeurt sinds 2007 weer volledig handmatig. Hierbij gaat het zowel om het uitbrengen van de stem als het tellen van de stemmen. Dit zorgt er volgens de minister voor dat het langs digitale weg hacken van het stemmen en van het tellen van de stembiljetten in het stemlokaal niet mogelijk is. Voor het berekenen van de uitslag wordt gebruikgemaakt van programmatuur die in opdracht van het centraal stembureau, de Kiesraad, is ontwikkeld en wordt onderhouden. Plasterk benadrukt dat de Kiesraad de beveiliging van dit programma in de gaten houdt. ‘Bij twijfel kan de verkiezingsuitslag altijd gecheckt worden met de handmatige tellingen die zijn vastgelegd in de (papieren) processen-verbaal van de stembureaus.’