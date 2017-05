QSight IT en Hoffmann koppelen cybersecurity-aanbod

Webdreigingen

QSight IT en Hoffmann richten zich op bedrijven die laagdrempelig toegang willen krijgen tot specialistische kennis over webdreigingen. Beide bedrijven bieden samen een uitgebreid aanbod van diensten aan



‘Naast onze focus op riskmanagement hebben we een uniek programma dat gericht is op cyberveilig gedrag. Wij maken daarbij gebruik van interventies gericht op mens, techniek en organisatie om gewenst gedrag te ontwikkelen’, aldus Martijn van de Beek, directeur van Hoffmann.

Martijn Hakstege, algemeen directeur van QSight IT: Daar sluiten wij op aan. QSight IT ondersteunt organisaties met technische oplossingen en diensten, zoals IntelliGuard. Met deze dienst monitoren we voortdurend de effectiviteit van de genomen maatregelen vanuit ons eigen Security Operations Center (SOC). Samen met de penetratietesten van Hoffmann hebben we zo een sterk en compleet portfolio’.