Amerikaans Sitelock koopt Patchman uit Enschede

Het in 2014 opgerichte Patchman beschermt websites op serverniveau. Het bedrijf is gespecialiseerd in het patchen van beveiligingskwetsbaarheden in populaire contentmanagementsystemen als WordPress, Drupal en Joomla.

Sitelock, opgericht in 2008, werkt wereldwijd met zo'n vijfhonderd partners. Met de overname van Patchman komen daar Host Papa, UK2 Group, Dutch Webhosting, Hostnet, Exonet en IT-Ernity bij. Het Amerikaanse bedrijf beweert dat zo'n twaalf miljoen websites met zijn software worden beschermd.