'KPN aast op beveiligingsexpert Fox-IT'

Fox-IT

Fox-IT is in 1999 opgericht als bureau voor digitale bedrijfsrecherche bij overheden en financiële instellingen. In 2003 kocht het bedrijf Philips Crypto op en daarmee kreeg het de technologie voor de beveiliging van staatsgeheimen in handen. Na uitbreidingen en de opening van kantoren op de Antillen, in Engeland, de VS en het Midden-Oosten werd het bedrijf in 2015 overgenomen door het Britse NCC Group.



Vanwege zorgen over de beveiliging van Nederlandse staatsgeheimen werd de afdeling die zich daar op richt ondergebracht in een aparte bv: Fox Crypto. Eerder meldde het FD dat bij een overname door een andere eigenaar de Nederlandse staat als eerste het kooprecht op Fox Crypto krijgt.