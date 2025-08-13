Kort: GitHub-ceo zwaait af, Perplexity jaagt op Google’s Chrome (en meer)

GitHub-ceo gaat iets anders doen, KVK gaat SBI-codes aanpassen, Perplexity will Google’s Chrome kopen, Microsoft OAuth-applicaties voor phishing misbruikt en DNB keurt betaaldiensten Privalgo goed. Dat zijn de onderwerpen van dit nieuwsbericht.

GitHub-ceo vertrekt om iets anders te starten

Thomas Dohmke heeft aangekondigd af te treden als ceo van het in 2018 door Microsoft overgenomen ontwikkelplatform GitHub. Hij was directeur sinds november 2021. De Duitser verkocht in 2014 zijn startup Hockeyapp aan Microsoft en wil zich opnieuw in een startersavontuur storten, deelt hij mee in een persoonlijke boodschap. ‘Na al die tijd begonnen mijn startup-roots aan me te trekken. GitHub en het managementteam zullen hun missie voortzetten als onderdeel van Microsofts CoreAI-organisatie.Ik blijf tot eind 2025 om de transitie te begeleiden en vertrek met een diep gevoel van trots op alles wat we hebben opgebouwd.’

KVK gaat SBI-codes aanpassen, foute code kan geld kosten

De Kamer van Koophandel (KVK) heeft aangekondigd dat het van 5 tot en met 7 september de huidige SBI-codes gaat veranderen ‘waar dat nodig is’ door een of meerdere nieuwe. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling; elk bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meer SBI-codes om aan te geven wat de activiteit van een bedrijf of organisatie is. De KVK raadt organisaties aangeraden om te controleren of de omschrijving van hun activiteiten en SBI-codes nog kloppen. ‘Als je wilt kun je daar ook zelf een voorstel doen voor een passende SBI-code.’ De KVK waarschuwt dat een verkeerde SBI-code gevolgen kan hebben voor subsidies, verplichte pensioendeelname, het afsluiten van leningen en hoogte van verzekeringspremies.

Google en Perplexity, van concurrent naar collega?

Het ai-zoekmachine en chatbotplatform Perplexity heeft ongevraagd 34,5 miljard dollar geboden voor Google’s Chrome-browser. Dat is bijna het dubbele van de beurswaardering van de bieder zelf. Het bod ‘komt op een cruciaal moment voor beide bedrijven: Perplexity onthulde vorige maand zijn eigen ai-native zoekbrowser, Comet genaamd, een duidelijke poging om de strijd aan te gaan met Google Chrome. Ondertussen is het lot van Google zelf onzeker, aangezien een federale rechter overweegt welke maatregelen moeten volgen op de uitspraak uit 2024 dat Google de zoekmarkt illegaal had gemonopoliseerd,’ reageert Fortune op het bod.

Fictieve Microsoft OAuth-applicaties imiteren merken voor phishing

Een phishing-campagne maakt gebruik van fictieve Microsoft OAuth-applicaties om zo multifactorauthenticatie te omzeilen en Microsoft 365-accounts te compromitteren. Dat concludeert cyberbeveiliger Proofpoint uit eigen onderzoek, die ‘meer dan vijftig geïmiteerde applicaties en bijna drieduizend pogingen tot accountcompromittering heeft waargenomen in meer dan negenhonderd Microsoft 365-omgevingen’ aldus de beveiliger. Het is opvallend dat de onechte Microsoft OAuth-applicaties bekende merken imiteren, ‘zoals Adobe, DocuSign en SharePoint’. De beveiliger verwacht dat recente updates van Microsoft voor de standaardinstellingen voor toegang tot apps van derden en verouderde authenticatieprotocollen, die van juli tot augustus 2025 zijn uitgerold, deze aanvalsmethoden ‘aanzienlijk verstoren’.

DNB keurt betaaldiensten Privalgo goed

De Britse Privalgo-groep voor valuta- en betalingsdiensten heeft van DNB een vergunning ontvangen als elektronische geldinstelling (EMI), conform de Europese Richtlijn voor Elektronisch Geld (EMD2) en de Richtlijn Betalingsdiensten (PSD2). Daarmee mag de Nederlandse dochter van het bedrijf, Privalgo B.V., elektronisch geld uitgeven, betaalrekeningen aanbieden en betalingstransacties uitvoeren. ‘Het Europese hoofdkantoor van de groep wordt gevestigd in Amsterdam,’ aldus het bedrijf,’ Het bedrijf ‘opereert op een schaalbaar, eigen platform en biedt maatwerkoplossingen op het gebied van valuta en digital wallet oplossingen voor bedrijven en vermogende particulieren.’