Ex-Rodeo-topman Pieter Vos persoonlijk failliet na bewezen miljoenenfraude

Pieter Vos, ex-directeur en oprichter van Rodeo Software, is persoonlijk failliet verklaard. NRC bericht dat de Amsterdamse rechtbank daartoe heeft besloten. De hoofdstedelijke leverancier van software voor projectmanagement in de creatieve sector was al vorig jaar april financieel onderuit gegaan.

Voormalig software-miljonair Vos werd eerder veroordeeld tot terugbetaling van 63 miljoen euro aan Canopus, waarachter investeerder PSG Equity steekt. De Amerikanen namen voor 61 miljoen euro een belang van 30 procent in Rodeo in de veronderstelling dat het saas-bedrijf geweldig liep.

Vos beweerde 17.162 klanten te hebben met een jaarlijkse inkomstenstroom van 56,9 miljoen euro. In werkelijkheid had Rodeo in februari 2024 slechts 92 klanten, terwijl de jaarlijks terugkerende inkomstenstroom uit abonnementen onder de kwart miljoen euro lag. De rechtbank achtte misleiding en fraude door Vos bewezen. Verder leende hij miljoenen van vrienden, die nog steeds op terugbetaling wachten.

Nu Vos persoonlijk failliet is verklaard, hopen de vele gedupeerden toch nog iets van hun geld terug te krijgen. Een curator krijgt controle over Vos’ persoonlijke financiën. Een deel van het geleende geld gebruikte de gevallen software-ondernemer om voor zichzelf een huis in Amsterdam-Zuid, dure auto’s en kunst te kopen.