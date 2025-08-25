Cybersec Netherlands 2025 – Exposanten 

Cybersec Netherlands 2025 brengt de hele cybersecurityketen samen: van internationale marktleiders en innovatieve startups tot gespecialiseerde nichebedrijven. De beursvloer biedt bezoekers de kans om direct in gesprek te gaan met meer dan honderd exposanten die hun nieuwste oplossingen en inzichten presenteren.

Grote namen op de beursvloer (download pdf)

ESET Nederland

Als een van Europa’s grootste cybersecuritybedrijven staat ESET bekend om zijn krachtige endpointbeveiliging en threat intelligence. Tijdens Cybersec Netherlands laat ESET zien hoe organisaties zich kunnen wapenen tegen steeds geavanceerdere malware- en phishingaanvallen.



Northwave

Northwave (stand 11.B058) is een van de meest vooraanstaande Nederlandse securityspelers en combineert incident response, forensisch onderzoek en strategisch advies. Het bedrijf staat bekend om zijn snelle aanpak bij cyberincidenten en zijn sterke focus op integrale beveiliging van organisaties.



Cegeka

Cegeka Nederland (stand 11.C010) combineert IT-dienstverlening met security-expertise. Het bedrijf laat zien hoe organisaties niet alleen technologie, maar ook processen en mensen optimaal kunnen inzetten om digitale weerbaarheid te vergroten.



Fox-IT (Fox Crypto)

Fox-IT (stand 11.D050) is wereldwijd erkend voor zijn rol in het bestrijden van cybercrime en statelijke dreigingen. Bezoekers krijgen inzicht in hoe Fox-IT organisaties helpt bij incident response, encryptieoplossingen en het detecteren van digitale spionage.



Nieuw in 2025: het OT Security Paviljoen en de OT Dome

Een van de meest in het oog springende vernieuwingen dit jaar is het OT Security Paviljoen, waar leveranciers en experts hun kennis delen over de beveiliging van operationele technologie (OT). Denk aan industriële controlesystemen, productieomgevingen en kritieke infrastructuren die steeds vaker doelwit zijn van cyberaanvallen.



Daarnaast is er de OT Security Dome, een speciaal theater waar bezoekers kennismaken met de risico’s en oplossingen voor OT-beveiliging. Deze toevoegingen benadrukken dat cybersecurity allang niet meer alleen gaat over IT, maar ook over de bescherming van vitale processen en fysieke installaties.



Beursvloer als ontmoetingsplek

Met deze mix van internationale spelers, Nederlandse experts en het nieuwe themapaviljoen is de beursvloer van Cybersec Netherlands 2025 dé ontmoetingsplek voor iedereen die serieus werk wil maken van digitale veiligheid. Of je nu een CISO, IT-specialist of ondernemer bent: de stands en themadomeinen bieden inspiratie, praktische handvatten en directe kansen voor samenwerking.

👉 Bekijk de exposantenlijst en plan je bezoek

Cybersec Netherlands vindt gelijktijdig plaats met Data Expo in de hal ernaast.