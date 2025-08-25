Cybersec Netherlands 2025 – Programma en Sprekers 

Op 10 en 11 september 2025 staat de Jaarbeurs in Utrecht volledig in het teken van digitale veiligheid. Cybersec Netherlands brengt toonaangevende experts, beleidsmakers en securityprofessionals samen om de nieuwste dreigingen, technologische innovaties en geopolitieke risico’s te duiden. Het programma is rijk gevuld met keynotes, panels en praktijkcases die niet alleen kennis delen, maar ook confronteren met urgente vragen: hoe wendbaar en weerbaar zijn organisaties écht?

Hier lichten we enkele sprekers en hun sessies uit, die de toon zetten voor twee dagen vol inzichten en debat.



Chris van ’t Hof (Tek Tok & DIVD): Wanneer AI de energiemarkt om zeep helpt

Met zijn keynote “Hack out. How our start-up crashed the electricity grid” neemt Chris van ’t Hof bezoekers mee in een scenario waarin de energiemarkt slim én kwetsbaar blijkt. Hij laat zien hoe AI-gestuurde energietools onverwacht de stabiliteit van het elektriciteitsnet ondermijnen. Een wake-up call voor CISO’s en CIO’s: wat gebeurt er als onze hyperconnected infrastructuur crasht?



Fleur van Leusden (CISO praat): De illusie van soevereiniteit in de cloud

In “Clouded Judgment: Why U.S. Tech Giants Can’t Guarantee Sovereignty” schetst Fleur van Leusden hoe organisaties blind vertrouwen op Amerikaanse cloudreuzen als Microsoft en Amazon. Haar boodschap is helder: datacompliance-labels en EU-servers bieden schijnzekerheid, want geopolitieke druk uit de VS kan op elk moment doorwerken in je dienstverlening.



Frank Breedijk (Schuberg Philis): Digitale soevereiniteit is geen zwart-witvraag

Frank Breedijk stelt in zijn keynote “The IT Sovereignty debate? Is it bi-polar or on a spectrum?” dat soevereiniteit geen kwestie is van ja of nee. Hij laat zien dat organisaties beter moeten begrijpen in hoeverre hun infrastructuur écht onafhankelijk en toekomstbestendig is – en welke mate van afhankelijkheid acceptabel is.



Jake Moore (ESET): Hoe hack je gezichtsherkenning?

Voormalig digitaal rechercheur Jake Moore duikt in de schaduwzijde van biometrie met “Facing Reality: Hacking Facial Recognition”. Hij demonstreert live hoe makkelijk AI gezichtsherkenningssystemen kan omzeilen – zelfs die van banken of opsporingsdiensten. Bezoekers zullen zien dat technologie die bedoeld is voor veiligheid, óók nieuwe dreigingen creëert.

Luuk Danes (SECO-Institute): Quantum computing is dichterbij dan je denkt

In zijn sessie “Overcome crypto procrastination, take your first steps to becoming quantum-safe!” legt cryptografie-expert Luuk Danes uit waarom organisaties nu actie moeten ondernemen. Quantum computing kan binnen tien jaar veel van onze cryptografie breken, maar te veel organisaties schuiven de migratie naar quantum-safe protocollen nog steeds vooruit.



Marthe Stegehuis & Florianne Kortmann (NS): Cyberdreigingen vóór zijn

De NS deelt in “Vigilant against Vultures: Anticipating Cyber Threats Before They Strike” hoe zij met Cyber Threat Intelligence aanvallen detecteren nog vóórdat deze plaatsvinden. Met hun CTI-programma laten Stegehuis en Kortmann zien dat proactief dreigingsmanagement onmisbaar is voor organisaties die hun digitale weerbaarheid willen vergroten.



Max Heinemeyer (Darktrace): Cloud security voorbij de hype

Als Global Field CISO bij Darktrace weet Max Heinemeyer hoe complex cloud security is. Zijn keynote “Securing cloud environments: practical strategies for a complex threat landscape” combineert praktijkcases en nieuwe onderzoeksinzichten. Hij laat zien waarom traditionele securitymodellen niet meer werken – en hoe automatisering en menselijk inzicht samen een nieuw fundament vormen.



Onur Korucu (GovernID / IAPP): De ethische paradox van AI

Onur Korucu stelt in “The Innovation-Ethics Paradox: Can AI Be Both Bold and Responsible?” de vraag of AI-innovatie hand in hand kan gaan met ethiek. Ze bespreekt privacy, datasecurity en governance, en laat zien hoe organisaties balans vinden tussen vooruitgang en verantwoordelijkheid.



Pim Takkenberg (Northwave): Geopolitiek en sabotage

Met “The bear awakens from hibernation: how threat actors evolve into sabotage” onthult Pim Takkenberg hoe geopolitieke spanningen direct doorwerken in digitale dreigingen. Zijn ervaring bij politie, AIVD en internationale cybercrimebestrijding geeft hem unieke inzichten in hoe statelijke actoren cyberaanvallen inzetten als sabotage-instrument.



Bert Hubert (PowerDNS): Realiteitscheck in oorlogstijd

Bert Hubert sluit aan met zijn keynote “A pre-war reality check, can we defend together?”. Hij waarschuwt dat onze digitale infrastructuur al wankelt zonder aanval, en stelt de vraag: zijn we wel in staat om samen weerstand te bieden bij een échte digitale oorlog?



Conclusie: Twee dagen van confrontatie en inspiratie

Het programma van Cybersec Netherlands 2025 is allesbehalve theoretisch. Met onderwerpen als cloudsoevereiniteit, quantumdreiging, AI-ethiek en geopolitieke sabotage worden bezoekers geconfronteerd met de meest urgente uitdagingen van vandaag én morgen. De diversiteit aan keynotes en praktijkcases garandeert dat zowel CISO’s, beleidsmakers als IT-professionals met waardevolle inzichten naar huis gaan.

