Cybersec Netherlands 2025 

Op 10 en 11 september 2025 vormt de Jaarbeurs in Utrecht opnieuw het podium voor Cybersec Netherlands. Twee dagen lang staat alles in het teken van digitale weerbaarheid, met toonaangevende sprekers, innovatieve exposanten en sterke samenwerkingen.

Het programma brengt urgente thema’s samen: van cloudsoevereiniteit en quantum computing tot AI-ethiek, OT-beveiliging en geopolitieke cyberdreigingen. Keynotes van experts als Chris van ’t Hof, Fleur van Leusden, Frank Breedijk en Jake Moore confronteren bezoekers met de realiteit van vandaag én morgen, en bieden tegelijkertijd concrete handvatten om organisaties veiliger te maken.

Fotograaf: Daan Jeurens

Ook de beursvloer is onmisbaar voor bezoekers. Meer dan honderd exposanten – waaronder ESET, Northwave, Cegeka en Fox-IT – presenteren hun nieuwste oplossingen. Nieuw dit jaar is het OT Security Paviljoen en de OT Dome, waar operationele technologie en kritieke infrastructuur centraal staan. Daarmee wordt duidelijk dat cybersecurity

niet alleen om IT gaat, maar ook om het beschermen van vitale processen en fysieke installaties.



Cybersec Netherlands zoekt actief de verbinding met andere domeinen. Zo vindt het event gelijktijdig plaats met Data Expo, hét evenement voor data en AI. Samen onder één dak ontstaat een unieke kruisbestuiving tussen data-experts en securityspecialisten. Daarnaast is er de samenwerking met The Hague Security Delta (HSD), die dit jaar nadrukkelijk de focus legt op OT-beveiliging. Hiermee wordt het belang van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nog eens onderstreept.



Cybersec Netherlands is gratis toegankelijk voor professionals die zich willen verdiepen in digitale veiligheid en innovatie.



Cybersec Netherlands vindt gelijktijdig plaats met Data Expo in de hal ernaast.