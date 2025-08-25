Dit weegt de jury mee bij de categorie Customer Experience van de Computable Awards 2025

In de categorie Customer Experience draait het allemaal om het creëren van een waardevolle, consistente en relevante klantreis. De nieuwste technologieën spelen daarin natuurlijk een rol, maar juist ook het samenspel tussen technologie en mens is in deze categorie van groot belang.

Een groep van 21 Computable-experts heeft de 27 voordrachten in de categorie Customer Experience digitaal beoordeeld. Hun oordeel vormde de basis waaraan de hoofdjury van de Computable Awards 2025 wegingen toekende om zo de tien genomineerden te kunnen bepalen. De voordrachten zijn getoetst op klantdefinitie, klantgerichtheid, klantinnovatie en klantloyaliteit.

Hoofdjury-lid Richard Turk (Prenatal) vertelt in deze video welke ontwikkelingen in deze categorie een rol spelen en waar de jury op let.

De nominaties in de categorie Customer Experience zijn:

Benthe: AI-gestuurd vacaturebeheer (Ciphix en Headfirst Group) Chapter Assistant Deep Search: AI-gestuurde winkelervaring (Shopware en Nosto) Empathy Lab by EPAM Gepersonaliseerde klantbeleving (Leaseweb en SAP) LeadBot Search and Discovery Suite (Media Distillery) Smart Recaps: AI-analyse klantfeedback (Mopinion) TCS Customer Satisfaction Excellence (Tata Consultancy Services) Vernieuwing e-commerceplatform (Prénatal, Valantic en Adobe Commerce)

Stemmen

Het stemproces voor de Computable Awards 2025 is geopend en loopt tot 5 oktober 2025. Publieksstemming bepaalt voor vijftig procent de winnaar.

Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat voor de helft de winnaar bepaalt.

Winnaars

Op 18 november worden per categorie de winnaars aangewezen. Dit gaan we doen in De Polar bij Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de avond wordt ‘Rebooting Reality’ waarmee we bij de Computable Awards 2025 speciale aandacht hebben voor de noodzaak om onze digitale wereld opnieuw te doordenken in een tijd waarin geopolitieke spanningen, ai, energiecrises en informatieoorlogen alles op scherp zetten. In een wereld waarin de werkelijkheid steeds minder vanzelfsprekend is, moeten we opnieuw kiezen wat we écht belangrijk vinden. ‘Rebooting Reality’ is een uitnodiging om de digitale samenleving van de toekomst opnieuw op te starten – bewuster, veiliger, menselijker.

