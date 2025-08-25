Kort: Fintech snel minder populair, Centric neemt Groupcard niet over (en meer)

Investeringen in fintech hollen achteruit, ook Amerikaanse zorgorganisaties slachtoffer van ransomware, Ilionx gaat ict woningcorporatie beheren, Centric neemt failliete Groupcard niet over en Bunq beboet voor onvoldoende transactiemonitoring. Dat zijn de onderwerpen van dit nieuwsoverzicht.

Investeringen in fintech hollen achteruit

Fintech-investeringen blijven hard dalen: de eerste zes maanden werd wereldwijd 44,7 miljard dollar in fintech geïnvesteerd, 58 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar, toen het al 48 procent lager was dan 2022. Dit jaar laat het laagste totaal zien sinds 2020, concludeert KPMG in een nieuw rapport. Hoewel partijen in Noord- en Zuid-Amerika met 26,7 miljard dollar het meeste kapitaal wisten aan te trekken, vond de grootste deal plaats in Europa, waar het Britse Preqin voor 3,2 miljard dollar overging naar BlackRock. Nieuwe trends zijn ‘een groeiende focus op ai-ondersteuning voor fintechs’ en regtech om de kostendruk door compliance te verlichten.

Ook zorg VS slachtoffer ransomware

Niet alleen Nederlandse zorgorganisaties zijn laks met de beveiliging van persoonsgegevens. Het Amerikaanse lab DaVita heeft van 2,4 miljoen nierdialysecliënten de gegevens in een ransomware-aanval laten stelen. Het lab maakte het nog bonter dan Eurofins in Nederland: behalve naw-gegevens, bsn en labresultaten, zijn in de VS belastingnummers en afbeeldingen van cheques gedownload. De hack vond plaats in april en betrof de gegevens van 2.661 dialysecentra. In eerste instantie dacht men dat het ging om de data van 2,7 miljoen personen, zo meldt The Register. Net als bij Eurofins lijkt ook bij DaVita de data niets eens versleuteld te zijn geweest.

Ilionx gaat ict grote woningcorporatie beheren

Het Utrechtse Ilionx wordt beheerder van de ict-infrastructuur van Woonbron, de Rotterdamse woningcorporatie met 45.000 woningen en 4.000 andere vastgoedeenheden, zo melden de twee. ‘De transitie start op 1 september 2025 en verloopt gefaseerd, zodat continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijven. In deze periode wordt de servicedesk gemigreerd en de nieuwe digitale werkplekomgeving ingericht. Dit gebeurt op een circulaire en toekomstbestendige manier, waarbij technologie, duurzaamheid en maatschappelijke impact hand in hand gaan. Alle partijen werken hierbij nauw samen, zodat huurders en medewerkers nauwelijks hinder ervaren.’

Groupcard niet verder onder Centric

Centric gaat toch niet het failliete Groupcard overnemen, dat vorige maand stapsgewijs ten onder ging en tientallen gemeenten dupeerde die vele miljoenen aan de wirwar van kleine bv-tjes hadden gegeven om zo minima te kunnen helpen. Centric kwam toen in beeld als reddende engel. ‘Sinds 24 juli heeft Centric intensief onderzocht of voortzetting van het platform daadwerkelijk haalbaar is,’ meldt het bedrijf. ‘Daarbij zijn zowel technische, operationele als financiële aspecten grondig geanalyseerd. Helaas is uit dit onderzoek gebleken dat de risico’s op al deze vlakken aanzienlijk groter zijn dan vooraf verwacht.’ Het bedrijf denkt niet dat die risico’s op een verantwoorde manier te beperken zijn.

Bunq beboet voor onvoldoende transactiemonitoring

Bunq moet een boete van 2,6 miljoen euro betalten ‘vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles gedurende de onderzochte periode van januari 2021 tot en met mei 2022,’ zo meldt DNB. De internetbank was over de periode daarvoor ook al in de fout gegaan met de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft), maar had ‘onvoldoende voortgang geboekt in de naleving van haar wettelijke verplichtingen’, aldus DNB. Bunq is tekortgeschoten in de opvolging van alerts uit haar transactiemonitoring. ‘Hierdoor werden signalen van mogelijke financiële criminaliteit niet of onvoldoende diepgaand onderzocht. Daarnaast kon bunq niet aantonen waarom transacties met vergelijkbare kenmerken in het ene geval wél en in het andere geval níet werden gemeld.’