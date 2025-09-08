Cybersecurity is business

Event | Cybersec Netherlands

Cyberdreigingen stoppen niet bij grenzen, en dat geldt net zo goed voor de krachten die onze digitale economie vormgeven. Dat is de kernboodschap van Mike Privette, oprichter van Return on Security en naar eigen zeggen de eerste cybersecurity-econoom in zijn soort. Hij verzorgt een keynote op Cybersec Netherlands, dat plaatsvindt op 10 en 11 september.

In deze security-(na)zomerreeks horen we in de aanloop naar Cybersec Netherlands de visie van enkele securityexperts en keynote-sprekers. Het event vindt dit jaar plaats op 10 en 11 september in het congresgebouw Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Inschrijven kan hier en is gratis.

Mike Privette heeft bijna twintig jaar ervaring, van security engineer tot ciso en marktanalist. Vanuit die achtergrond volgt hij de geldstromen, fusies en overnames en beleidsontwikkelingen die het speelveld van cybersecurity vormgeven. Waar veel experts de technologie centraal stellen, kijkt hij dus naar de economische en geopolitieke krachten die achter de schermen bepalend zijn.

Stronger together

In zijn keynote The State of Cybersecurity Economics in Europe laat Privette zien hoe Europa zich verhoudt tot de VS en het VK, en welke keuzes nu bepalend zijn voor de komende jaren.

Hoe cybersecurity niet alleen een technische, maar ook een economische hefboom is geworden. ‘Cybersecurity is uitgegroeid tot een van de bepalende economische en geopolitieke kwesties van onze tijd’, stelt hij vast. ‘Terwijl Europa geconfronteerd wordt met toenemende dreigingen en verschuivende allianties, moet het zijn eigen pad uitstippelen, geworteld in samenwerking, innovatie en veerkracht.’



Het gaat daarbij dus niet alleen om investeringen, maar ook om geopolitieke samenwerking. Het is een boodschap die nauw aansluit bij het centrale thema van Cybersec Netherlands: stronger together. Oftewel, niemand redt het alleen.

Impact van ai

Volgens Privette staat één ontwikkeling nu met stip bovenaan: ‘De urgentste uitdaging vandaag is de convergentie van ai en cybersecurity, zowel als kans als opkomend aanvalsvector. We zien recordinvesteringen in ai-securitystartups en een explosie aan fusies en overnames, maar ook meer geavanceerde en sneller verlopende dreigingen.’

Zijn oproep aan het publiek van Cybersec Netherlands is meerledig: ‘Ik wil dat het publiek met drie inzichten vertrekt. Europa heeft een cruciale rol in de toekomst van cybersecurity. Investeren in gedeelde intelligentie en regionale innovatie is de beste weg naar duurzame veiligheid. En ten derde: cybersecurity is een economische noodzaak, geen compliance-vinkje.’



Mike Privette spreekt op 10 september om 14:45 uur op de main stage van Cybersec Netherlands in Utrecht.



