Digitale innovatie: van apps naar agents

Waar digitale innovatie ooit begon met apps, zien we nu een sterke verschuiving naar ai en ai-agents. Welke digitale innovatie gaat met een Computable Award beloond worden?

De nieuwe ai- technologieën nemen repetitieve taken over, verlagen werkdruk en verhogen efficiëntie, zo analyseert hoofdjury-lid Reza Sarshar in deze video.

In de categorie Digitale Innovatie van de Computable Awards 2025 draait het om initiatieven die traditionele bedrijfsprocessen radicaal hebben getransformeerd met behulp van ICT. Het resultaat? Slimmere, efficiëntere en snellere processen.

Uit de 28 voordrachten in de categorie Digitale Innovatie zijn deze 10 nominaties naar voren gekomen:

AI-gestuurde Living Heart-modellen (Dassault Systèmes) Control Room (Team Visma | Lease a Bike en SureSync by Visma) CrowdStrike Charlotte AI Detection Triage Dragon Copilot (Microsoft en ChipSoft) Gekwalificeerd elektronisch ondertekenen (Potential-programma, Trusted Information Partners, TIP-partner Cleverbase/Vidua en SBR Nexus) GenAI videolabeling (AvroTros, Xebia en Google) HectoQubit/2 (Delft Circuits, Orange Quantum Systems, Qblox en QuantWare) NurseAssist (Kepler Vision en Mobotix) OutSystems Mentor Philips ePatch

Meer over de cases is te vinden op deze pagina.

Stemmen

Het stemproces voor de Computable Awards 2025 is geopend en loopt tot 5 oktober. Publieksstemming bepaalt voor vijftig procent de winnaar.

Breng hier uw stem uit.

Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat ook voor de helft meeweegt.

Op 18 november worden per categorie de winnaars aangewezen. Dit gaan we doen in De Polar bij Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de avond wordt ‘Rebooting Reality’ waarmee we bij de Computable Awards 2025 speciale aandacht hebben voor de noodzaak om onze digitale wereld opnieuw te doordenken in een tijd waarin geopolitieke spanningen, ai, energiecrises en informatieoorlogen alles op scherp zetten. In een wereld waarin de werkelijkheid steeds minder vanzelfsprekend is, moeten we opnieuw kiezen wat we écht belangrijk vinden. ‘Rebooting Reality’ is een uitnodiging om de digitale samenleving van de toekomst opnieuw op te starten – bewuster, veiliger, menselijker.

