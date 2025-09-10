Half miljoen euro voor infostealer-bestrijder Passguard

Passguard, gespecialiseerd in het monitoren van infostealermarktplaatsen, haalt half miljoen euro op bij een aantal angel-investeerders en cybersecurityexperts. Daaronder bevinden zich Dimitri van Zantvliet (cybersecuritydirecteur bij de Nederlandse Spoorwegen), Rogier Fischer (oprichter/directeur van Hadrian) en Pieter Jansen (oprichter en voormalig directeur van Cybersprint en momenteel partner bij cybersecurity-investeerder Ctrl+Alt+Invest).

Infostealers (een samentrekking van ‘information’ en ‘stealer’) zijn een vorm van malware en worden op dezelfde manier verspreid als een virus. Ze zitten vaak verstopt in apps of andere downloads. Cybercriminelen verzamelen er persoonlijke informatie mee. Het aantal besmettingen met infostealers is de laatste jaren fors toegenomen.

Passguard infiltreert op het darkweb en geeft organisaties via een platform en api direct inzicht in aangetaste apparaten en gecompromitteerde sessies door infostealers. Daarmee stelt de startup uit Leusden organisaties in staat een cruciale dreiging af te dekken die zij anders zouden missen. Tot de klanten van Passguard behoren Damen Shipyards, Royal FloraHolland, Afas Software en Hadrian.

Het bedrijf gebruikt het extra kapitaal voor het schaalbaar en toegankelijk maken van data via zijn api, zodat securityintegrators dit direct kunnen inzetten bij hun klanten.

Blinde vlek

Voor Dimitri van Zantvliet was de focus van Passguard doorslaggevend om te investeren: ‘Infostealers zijn op dit moment een van de grootste blinde vlekken in cybersecurity. Passguard pakt dit probleem aan op een ethische en toegankelijke manier. Het is ‘Made in Holland’, precies het soort onafhankelijke Europese oplossing waar veel organisaties naar op zoek zijn.’