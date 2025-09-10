Verschuivingen in ecd-landschap ouderenzorg

In de Nederlandse ouderenzorg wisselen nogal wat organisaties van leverancier als het gaat om elektronische cliëntendossiers (ecd’s). Anders is het gesteld in de gehandicaptenzorg. Waar voorgaande jaren grote verschuivingen lieten zien, blijft het beeld in 2025 juist vrij stabiel. Dit blijkt uit de jaarlijkse ecd-inventarisatie die adviesbureau M&I/Partners uitvoerde in beide zorgsectoren.

Marktleider Nedap won verder terrein, terwijl PinkRoccade behoorlijk terugzakt. Organisaties in de top 100, die nog met MijnCaress van PinkRoccade Healthcare werken, zijn inmiddels gestart met een heroriëntatie of selectie van een ander ecd. MijnCaress trekt zich als ecd uit de markt. Eigen berichtgeving van de leverancier bevestigt dat ook.

In de gehandicaptenzorg is PinkRoccade in de inventarisatie inmiddels al volledig uit beeld verdwenen. Nedap vergroot opnieuw zijn marktaandeel en heeft er drie nieuwe organisaties als klant bij. Daarmee blijft het de grootste speler binnen de gehandicaptenzorg.

In de ouderenzorg zijn er nog zes zorgorganisaties uit de top 100 die gebruikmaken van PinkRoccade’s MijnCaress. Nedap groeit met twee klanten. M&I/Partners ziet dit jaar een lichte stijging van het aantal behandeldossiers bij zowel Nedap als Gerimedica.

Rol van ai

Aanvullend op de ecd-marktinventarisatie is dit jaar ook gekeken naar de rol van artificiële intelligence (ai) binnen het ecd. Steeds meer leveranciers ontwikkelen ai-toepassingen die zorgverleners ondersteunen in hun werk, gericht op verlichting van administratielast, betere dossiervorming en snellere besluitvorming. Ai wordt steeds vaker geïntegreerd als digitale assistent. Dit werkt tijdbesparend en vormt een nuttige aanvulling. Maar altijd zonder het professionele oordeel van de zorgverlener over te nemen.

In ontwikkeling zijn chatbots die zorgprofessionals ondersteunen met adviezen of het beantwoorden van vragen over cliënten. Hetzelfde geldt voor ai-dienstenmatchers en virtuele planners die op basis van context, passende acties of diensten voorstellen.