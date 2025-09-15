Cyber Resilience: de randvoorwaarde voor elke business

Hoe blijft je organisatie overeind na een cyberaanval? Dat is de vraag waar de projecten uit de Computable Awards-categorie Cyber Resilience om draaien, legt Jurylid Fred Streefland uit in deze video.

Cyber Resilience gaat verder dan cybersecurity – een organisatie moet veerkrachtig zijn om de zaak draaiende te houden. Daarbij gaat het om het in kaart brengen van de stakeholders, bepalen van de strategie, beschermen van de bedrijfsactiviteiten en het monitoren van kwetsbaarheden.

Uit de zestig voordrachten in deze categorie heeft de jury deze tien nominaties geselecteerd:

6de Overheidsbrede Cyberoefening (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ictu, KPMG en Spitz) CCV-keurmerk Cybersecurity Awareness Training (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) Cisco AI Defense Commvault Cloud Rewind Cybersecurityvisie en -strategie (NS) Dynatrace AI-Powered Log Management and Analytics European Cloud Campus (Leaseweb) HarfangLab EDR Proofpoint Data Security Platform Universal DDI Product Suite (Infoblox)

Meer informatie over de cases is te vinden op deze pagina:

Stemmen

Het stemproces voor de Computable Awards 2025 is geopend en loopt tot 5 oktober. Publieksstemming bepaalt voor vijftig procent de winnaar.

Breng hier uw stem uit.

Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat ook voor de helft meeweegt.

Op 18 november worden per categorie de winnaars aangewezen. Dit gaan we doen in De Polar bij Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de avond wordt ‘Rebooting Reality’ waarmee we bij de Computable Awards 2025 speciale aandacht hebben voor de noodzaak om onze digitale wereld opnieuw te doordenken in een tijd waarin geopolitieke spanningen, ai, energiecrises en informatieoorlogen alles op scherp zetten. In een wereld waarin de werkelijkheid steeds minder vanzelfsprekend is, moeten we opnieuw kiezen wat we écht belangrijk vinden. ‘Rebooting Reality’ is een uitnodiging om de digitale samenleving van de toekomst opnieuw op te starten – bewuster, veiliger, menselijker.

Partner Computable Awards 2025?

Wilt u partner worden van de Computable Awards 2025, hét jaarlijkse festijn in de Nederlandse ict-markt? Verbind dan uw naam aan dit evenement en woon op 18 november de spectaculaire uitreiking bij!