Defensie wil naar een betere commandovoering

Prinsjesdag 2025

Minister Ruben Brekelmans (Defensie) legt in zijn nieuwe begroting veel nadruk op een betere commandovoering in de krijgsmacht. Technologische innovaties, nieuwe capaciteiten en gerichte training moeten zorgen voor het effectiever leiden van het leger. Dat blijkt uit de stukken op Prinsjesdag 2025.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de implementatie van geavanceerde communicatietechnologieën, die real-time informatie-uitwisseling mogelijk maken en de besluitvorming op het slagveld versnellen. Daarnaast moet de commandovoering zich kunnen aanpassen aan snel veranderende situaties tijdens inzet.

Een nieuwe ontwikkeling is opdrachtgerichte commandovoering waarbij de legerleiding het ‘wat’ en ‘waarom’ specificeren, en onder-commandanten de vrijheid krijgen het ‘hoe’ te bepalen binnen bepaald kaders.

Binnen opleidingsprogramma’s richt Defensie zich daarom op een goede voorbereiding op onvoorspelbare situaties, het kunnen gebruiken van nieuwe technologieën, omgang met verschillende informatiestromen, creativiteit en mentale veerkracht.

Meerdere domeinen

Met multidomein-optreden (MDO) wil Defensie in een operationele omgeving haar militair voordeel behalen en behouden. Die domeinen bestaan uit lucht, land, maritiem, ruimte en ook cyber. Om de militaire activiteiten te kunnen orkestreren en synchroniseren wordt in 2026 het NLD Joint Force Command verder geprofessionaliseerd.

Het optreden van de krijgsmacht is daarbij informatiegestuurd: proactief op basis van een goed begrip van de omgeving en continu aangestuurd en bijgestuurd op basis van actuele informatie. Dit gaat hand in hand met de digitale transformatie van Defensie en vereist verandering van organisatie en aansturing. Multidomein en informatiegestuurd optreden stelt Defensie in staat haar aanpassings- en reactievermogen op verschillende dreigingen die zich ontvouwen binnen de verschillende domeinen te vergroten.

DCC versterkt

Naast investeringen in de eigen cyberveiligheid, versterkt het ministerie in 2026 het Defensie Cyber Commando (DCC) ten behoeve van militaire cyberoperaties. Dit wordt gedaan om zowel eigenstandig als binnen multidomein optreden militaire effecten te kunnen bereiken. Defensie beschouwt cyber als een volwaardig operationeel domein waarbij militaire cyberoperaties onderdeel uitmaken van het multidomein optreden. Daarom is ook de verdere ontwikkeling van tactische capaciteit bij de krijgsmachtdelen voor cyber en elektromagnetische activiteiten op het gevechtsveld nodig.

De cybersamenwerking bestaat uit het wederzijds delen van kennis en informatie, innovatie om technologisch voor te blijven op tegenstanders, en het treffen van voorbereidingen voor publiek-private samenwerking in geval van crisis en conflict, zowel steunverlening door Defensie voor de bescherming van kritieke infrastructuren als cyberondersteuning aan de krijgsmacht.