Deloitte: geen verband tussen inzet ai en personeelskrimp

Deloitte Nederland, de accountancy- en adviesgroep die een groot aantal it’ers in dienst heeft, vult veel vacatures niet meer in. In het boekjaar 2024/2025 kromp het personeelsbestand met vijfhonderd medewerkers. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Hoewel Deloitte-bestuursvoorzitter Hans Honig in het FD bezweert dat zijn bedrijf hiermee ‘niet-een-op-een’ voorsorteert op de komst van artificiële intelligentie (ai), blijkt uit het jaarverslag dat Deloitte fors inzet op ai en daardoor met minder mensen het werk kan doen. Als voorbeeld noemt het bedrijf de lancering van Omnia, een geavanceerd audit-platform dat analyse- en ai-oplossingen integreert.

Het gebruik van generatieve ai in het dagelijks werk is aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit de toename van het gebruik van het generatieve-ai-model Headstart van 74 in november 2024 naar 82 procent in april 2025. Headstart werd in november 2023 gelanceerd om verantwoord gebruik van ai binnen de organisatie te faciliteren en kende vanaf het begin indrukwekkende adoptiepercentages, aldus Deloitte. Verder werd NavigAIte ontwikkeld, een ai-gestuurd cloudplatform voor klanten. Meer en meer ziet de adviesgroep de klantvragen verschuiven naar complete technologisch gedreven business transformaties.

Sterk

Uit diverse studies blijkt ook dat ai de wereld van accountancy en consultancy sterk verandert. Grote concurrenten van Deloitte, zoals KPMG, EY en PwC, zijn eveneens voorzichtig met het aannemen van personeel. Dit geldt vooral voor jong afgestudeerden van universiteiten en hogescholen. Waar Deloitte voorheen per jaar ongeveer 1.800 nieuwe krachten aannam, bleef dit aantal in het afgelopen boekjaar beperkt tot duizend.

Verder meldt Deloitte volgend jaar een stap voorwaarts te willen zetten in de transformatie van de levering. De dienstverlener gaat door met de integratie van ai en zijn netwerken in de manier van werken. Behalve het effect van ai speelt ook mee dat Deloitte zijn klanten op it-gebied steeds meer bedient vanuit expertise-hubs in India, Zuid-Afrika en Egypte. Die koers zal in de toekomst worden voortgezet.

Deloitte kondigt in het jaarverslag een intensievere inzet van het wereldwijde leveringsnetwerk als hefboom aan. Een lichtend voorbeeld is de Innovation Hub in Caïro, die samenwerkt met Nederlandse teams om de sterke vaardigheden op het gebied van cloud, engineering, data en kunstmatige intelligentie (ai) voor klanten te benutten.

Klantenservice

Deloitte is ook overgestapt op verschillende geïntegreerde diensten in Europa om de klantenservice te versterken. Dit stelde het bedrijf in staat om zowel de prestaties te verbeteren als complexe internationale, technologiegedreven bedrijfstransformaties uit te voeren. Daartoe zijn de bedrijfseenheden wereldwijd gestroomlijnd. Hierdoor kan Deloitte beter samenwerken en meer geïntegreerde oplossingen leveren.

De business-unit Technologie & Transformatie (T&T) heeft een aanzienlijke prestatieverbetering gerealiseerd, aldus Deloitte, mede door het optimaal benutten van het internationale netwerk. Ook de moeilijke beslissing om het personeelsbestand te heroverwegen en te reduceren, heeft bijgedragen aan deze verbeterde prestaties. Binnen de vernieuwde bedrijfsstructuur heeft T&T zijn rol als één business duidelijk gedefinieerd: een end-to-end-service met een digitale component, gericht op operaties en implementatie. Eveneens veranderd is de manier waarop delen van Deloitte onderling samenwerken. ‘Onze SAP- en Oracle-klanten hebben al geprofiteerd van onze gezamenlijke marktactiviteiten’, aldus Deloitte.

Deloitte haalde afgelopen boekjaar een omzet van 1.410 miljoen euro, een groei van 1,2 procent. Het operationeel resultaat steeg met vijftien procent van 175 miljoen euro naar 202 miljoen. Vooral de dienstverlening aan SAP-klanten en de bedrijfseenheid Cyberdefense & Resilience zagen hun omzet toenemen.