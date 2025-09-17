Aspire11 lanceert miljoenenfonds voor groeibedrijven; ook Nederland in beeld

De nieuwe investeringsmaatschappij Aspire11 lanceert een wereldwijd fonds van vijfhonderd miljoen euro, volledig gefinancierd door Europese pensioenfondsen. Het fonds, opgezet door de Tsjechische durfkapitaalinvesteerder Pavel Mucha, richt zich ook op Nederland. Daarmee wil Aspire11 innovatieve groeibedrijven ondersteunen en tegelijkertijd Europese gepensioneerden betere rendementen bieden.

Met het fonds wil Aspire11 een hardnekkig probleem in Europa aanpakken: slechts 0,02 procent van het vermogen van pensioenfondsen stroomt nu naar snelgroeiende startups en scale-ups. Ter vergelijking: in de VS ligt dit aandeel bijna honderd keer hoger.

Volgens Aspire11 is Nederland een logische focusmarkt vanwege de volwassenheid van het startup-ecosysteem, de aanwezigheid van aanzienlijk ‘slapend pensioengeld’ en de komst van internationale fondsbeheerders die zich na de Brexit in Nederland vestigden. Het fonds investeert zowel in vroegefasefondsen als rechtstreeks in groeibedrijven met nieuwe en opkomende technologieën.

Oranje

Constantijn van Oranje, Special Envoy bij Techleap.nl, verwelkomt de stap: ‘Met Aspire11 wordt Tsjechisch pensioenkapitaal geïnvesteerd in de Europese innovatie-economie. Dat geeft een belangrijk signaal af: dat durfkapitaal een aantrekkelijke categorie is om pensioengelden in te beleggen, met uitzicht op solide rendementen én maatschappelijke impact.’

Pavel Mucha, oprichter van Aspire11.

Ook Nederlandse ondernemers zien kansen. Matthijs Welle, ceo van hospitalitysoftwarebedrijf Mews en in 2023 door Techleap uitgeroepen tot Leading Entrepreneur of the Year, meent dat Europa sneller meer pensioengelden moet inzetten om een volledige route voor startups mogelijk te maken. ‘Het opvallende is dat juist een fonds uit Oost-Europa de stap zet, terwijl West-Europa, en zeker Nederland, nog afwacht. Aspire11 brengt met hun aanpak niet alleen geld beschikbaar, maar versterkt ook ons lokale ecosysteem.’

Aspire11 start vanuit Centraal- en Oost-Europa, maar mikt de komende jaren op een bredere internationale uitrol, met Europa als kernmarkt.

Met de zogenoemde barbell-strategie – Tribes voor vroegefase-investeerders en Eternals voor langetermijninvesteringen in groeibedrijven – wil Aspire11 een brug slaan tussen Europese pensioenfondsen en technologiebedrijven. Mucha: ‘We willen slapend pensioenvermogen wakker schudden en inzetten voor duurzame groei in Europa.’