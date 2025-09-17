Slimme zorg vraagt om slimme data: VWS bouwt versneld aan ai-infrastructuur

Prinsjesdag 2025

Om de zorg toekomstbestendig te maken, zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stevig in op kunstmatige intelligentie (ai). Daarvoor zijn gestandaardiseerde en goed uitwisselbare data nodig. Verder werkt VWS aan een veilige publieke infrastructuur die verdere doorontwikkeling en inzet van ai mogelijk maakt. Dat blijkt uit de stukken op Prinsjesdag 2025.

Ook zorgt VWS voor standaardisatie en landelijke randvoorwaarden en generieke voorzieningen die nodig zijn voor dit stelsel. Eén daarvan is het landelijk dekkend netwerk dat zorgaanbieders met elkaar verbindt voor het uitwisselen en beschikbaar stellen van gezondheidsgegevens.

Daarnaast ontwikkelt het ministerie sets van afspraken, standaarden en voorzieningen om de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. De beschikbaarheid van gestandaardiseerde data is essentieel voor kwalitatief hoogstaande ai-toepassingen.

Wegiz

Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) krijgen zorgaanbieders stap voor stap de verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling met afspraken over eenheid van taal en techniek. Deze gegevensuitwisseling moet ai-toepassingen ondersteunen.

Zorgprofessionals gaven onlangs tijdens een veldbevraging input over wat zij als ‘zinnige administratie’ zien. Dit helpt om ai-oplossingen beter af te stemmen op hun behoeften. VWS wil de uitkomsten van deze studie waar mogelijk ook inzetten op deregulering en vereenvoudiging van bestaande wet- en regelgeving.

Voorop

Het ministerie constateert grote verschillen tussen zorgsectoren. Ziekenhuizen lopen voorop in ai-gebruik, maar andere sectoren zoals ggz en thuiszorg blijven achter. Verder is er behoefte aan gezamenlijke platforms en kennisdeling om ai effectief te benutten. Ten slotte benadrukt VWS dat ai verantwoord en transparant moet worden ingezet, met oog voor privacy en ethische kaders.

Minister Jan Anthonie Bruijn (VWS) kondigt aan in 2026 de ministeriële regelingen voor de zorg te implementeren. Met de regeling Cyberbeveiligingswet (Cbw) wordt ingezet op een stelsel waarin zorgaanbieders en andere partijen in de sector zorg hun netwerk- en informatiebeveiliging aantoonbaar op orde moeten hebben.

Ook beoordeelt het ministerie in 2026 welke processen en aanbieders cruciaal zijn voor de zorg tijdens een grootschalige ramp of crisis, welke dreigingen en risico’s zich voordoen, en welke maatregelen moeten worden genomen door vitale sectoren.

De ministeriële regeling Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke) dient daarbij als basis. In zo’n ministeriële regeling worden details en praktische uitwerkingen van wetten geregeld, zonder dat daar de hele regering of het parlement bij betrokken hoeft te zijn.