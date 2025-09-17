Spoelstra Spreekt: Prinsesjesdag

COLUMN – Het was gisteren, plat gezien, een Prinsjesdag zoals alle andere. Natuurlijk, de troonrede was iets aan de korte kant, maar dat is de huidige regeringscoalitie ook. Deze coalitie is zo klein dat ze met gemak met Willem en Maxima in de Gouden Koets had kunnen meerijden.

De prinsesjes waren er ook, alle drie. Ze hadden een mooie jurk aangetrokken en net als hun moeder een schotelantenne op hun hoofd gezet. Behalve prinses Alexia. Die dacht: ik heb gewoon 5G op mijn telefoon, dus waarom erbij lopen alsof ik bij de Nasa werk? Kunnen we haar trouwens niet tot koningin kronen? Niet dat ze beter is dan die andere twee, maar puur omdat er dan iets te beleven valt.

Ict staat niet heel hoog op het lijstje van de overheid

Dit keer heb ik de liveblog van de Computable gevolgd. Ik was benieuwd naar het ict-nieuws uit de Troonrede. Zoals verwacht, bleef het heel erg rustig op de blog. Ict staat niet heel hoog op het lijstje van de overheid.

Slaperige kat

Het verbaasde ook niet dat de website waar de stukken te downloaden waren, vrijwel meteen plat ging. Op de pagina waarop vermeld dat de website uit de lucht was, stond een plaatje van een slaperige kat. Ik weet niet zo goed waarom. Een kat slaapt zo’n twintig uur per dag en misschien wilden ze aangeven dat de gemiddelde werkdag van een ambtenaar ongeveer op hetzelfde niveau zit.

Daarom pleit ik ervoor om eens in mensen te investeren. Prima om geld te pompen in ai, halfgeleiders en startups. En uiteraard in cybersecurity. Vooral blijven doen. Maar steek ook eens een flinke som geld in het opleiden van mensen bij de overheid zodat we niet iedereen en zijn moeder meer hoeven in te huren om een websiteje in de lucht te houden.

Jacob Spoelstra

Jacob Spoelstra is columnist/stand-upcomedian. Kijk hier voor meer informatie.