Kort: Nederlandse ai-plannen ambitieus maar kwetsbaar, veel satellietverkeer onversleuteld (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: Main Capital neemt Amerikaanse TrustArc over, OCW benoemt ai-wetenschapsadviseur, Nederlandse ai-plannen ambitieus maar kwetsbaar, satellietverkeer blijkt vol onversleutelde data, en Signal introduceert kwantumveilige versleuteling.

Main Capital neemt Amerikaanse TrustArc over

Het Haagse investeringsbedrijf Main Capital Partners heeft TrustArc overgenomen, een Amerikaanse leverancier van software voor data-privacy en ai-risicobeheer, zo melden de twee. Het Amerikaanse bedrijf ondersteunt ruim duizend bedrijven in 25 landen met oplossingen voor consent management, data governance en compliance. Het bedrijf telt ruim driehonderd medewerkers en bedient klanten als Hewlett Packard Enterprise, Salesforce en Samsung. De Haagse investeerder wil via een buy-and-buildstrategie het productaanbod uitbreiden en de internationale aanwezigheid versterken. Het investeringsbedrijf beheert 6,5 miljard euro.

Nederlandse ai-plannen ambitieus maar kwetsbaar

Nederlandse organisaties willen hun ai-investeringen tegen 2026 gemiddeld met 36 procent verhogen, maar slechts twee procent haalt klantwaarde uit ai, concludeert Red Hat uit eigen onderzoek. Ook kampt 75 procent met een tekort aan vaardigheden, vooral in het koppelen van ai aan bedrijfsdata. ‘Voor Nederlanders gaat zelfvertrouwen hand in hand met urgentie’, aldus het bedrijf. Ook ‘shadow ai’ – ongeautoriseerd gebruik van ai-tools – speelt bij 99 procent. Soevereine ai is de hoogste prioriteit voor de komende achttien maanden. ‘Open source staat centraal in deze verschuiving, omdat het organisaties de transparantie en flexibiliteit biedt om snel te innoveren.’

OCW benoemt ai-wetenschapsadviseur

Het ministerie van OCW stelt per één november prof. dr. Vanessa Evers aan als Chief Science Advisor AI. Zij zal één dag per week adviseren over de impact van ai op onderwijs, wetenschap, cultuur en media. ‘We zorgen hiermee voor een goede samenwerking tussen wetenschap en beleid’, zegt secretaris-generaal Loes Mulder. Evers is directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica en hoogleraar aan de Universiteit Twente. Haar expertise ligt in interactie met intelligente systemen, robotica en autonome technologieën. De rol is onderdeel van een pilot binnen het project Science for policy, dat wetenschap en beleid dichter bij elkaar wil brengen.

Satellietverkeer blijkt vol onversleutelde data

Gewoon met standaardapparatuur vanaf een dak kunnen onversleutelde satellietdata onderschept worden, zo hebben onderzoekers van universiteiten in San Diego en Maryland aangetoond. Ze scanden 39 geostationaire satellieten en vonden dat de helft van de signalen onversleuteld was, zo meldt The Register. ‘De ernst van de kwetsbaarheden heeft zeker ons eigen dreigingsmodel voor communicatie herzien’, aldus het onderzoeksteam. T-Mobile reageerde door te gaan versleutelen. De onderzoekers troffen ook militaire- en politiedata aan, en bedrijfsnetwerken van banken en retailers met zichtbare logingegevens en e-mails. Slechts zes procent van de transponders gebruikte consistent ipsec-versleuteling. Overigens: de onderzoekers kregen juridische toestemming en probeerden betrokken partijen te informeren.

Signal introduceert kwantumveilige versleuteling

Signal heeft zijn versleutelingsprotocol uitgebreid met een derde, kwantumveilige laag om toekomstige aanvallen door kwantumcomputers te weerstaan, zo meldt het bedrijf. De nieuwe ‘Sparse Post-Quantum Ratchet’ (SPQR) wordt toegevoegd aan de bestaande ‘Double Ratchet’, waardoor een ‘Triple Ratchet’ ontstaat. ‘Hierdoor ontstaat een nieuwe Triple Ratchet die gebruikers kwantumveilige berichten biedt zonder afbreuk te doen aan de bestaande beveiligingsfuncties’, aldus het bedrijf. De extra laag maakt gebruik van het ML-KEM 768-algoritme, gestandaardiseerd door het Amerikaanse NIST. Signal heeft de initiële sleuteluitwisseling al in 2023 beveiligd en rolt nu de volledige bescherming uit. ‘Gebruikers merken niets van de wijziging, maar hun communicatie is beter beschermd.’