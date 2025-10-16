OpenAI Agent Builder, zelf schaalbare ai-agents bouwen

OpenAI’s nieuwe AgentKit biedt via Agent Builder een visuele manier om ai-agents te ontwikkelen en te integreren met externe tools. Met drag-and-drop functionaliteit en ondersteuning voor Rube MCP kunnen ontwikkelaars snel krachtige workflows opzetten.

Tijdens DevDay 2025 lanceerde OpenAI AgentKit, met daarin Agent Builder, ChatKit en een connector registry. Agent Builder is een visuele workflowtool waarmee gebruikers ai-agents kunnen bouwen via nodes (1) zoals Agent, MCP en Guardrail. De tool ondersteunt export naar Typescript of Python, en is geschikt voor zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers. De interface bevat drie tabbladen: Workflows, Drafts en Templates.

Hoe ga je te werk om een ai-agent te bouwen?

Voor maximale flexibiliteit wordt gestart met een lege flow. Een agent bouwen begint met een Start Node, waarin input- en statevariabelen worden gedefinieerd, zoals Composio uitgebreid laat zien met een voorbeeld. Daarna volgt een Guardrail Node voor inputvalidatie, waaronder detectie van pii (2), moderatie, jailbreakpreventie (3) en hallucinatiecontrole. Deze guardrails zorgen voor veilige en betrouwbare interacties met de agent.

De kern van de workflow is de Agent Node. Hierin worden instructies, modelkeuze (zoals GPT-5), outputformaat en chatgeschiedenis ingesteld. Voor rag-functionaliteit (4) wordt een Vector Store toegevoegd, en voor externe data-integratie wordt Rube MCP gekoppeld (mcp staat voor model context protocol, een van de protocollen om ai-modellen te laten communiceren met niet-ai, zoals uitgelegd in ‘9 vragen over het Model Context Protocol).

Makkelijke integratie en testen

Rube MCP is een universele server die toegang biedt tot meer dan vijfhonderd applicaties. Toevoegen gebeurt via een api-key, verkregen via de Rube-app. Na configuratie kunnen agents communiceren met tools zoals HubSpot, Jira en YouTube. De Fail Path wordt afgehandeld via een End Node, die JSON-output genereert op basis van natuurlijke taalprompts.

Na het bouwen kan de agent getest worden in de Preview-modus. In het voorbeeld werd een meertalige YouTube Q&A-agent gebouwd die hate speach filtert, jailbreaks voorkomt en alleen op vector store-data reageert. Publicatie gebeurt via een eenvoudige knop, en de agentcode is exporteerbaar via het Agents SDK.

Snel schaalbare ai-oplossingen

Met Agent Builder zijn uiteenlopende usecases mogelijk: van klantenservice en crm tot productiviteit en sociale media. Rube MCP laadt contextueel alleen de benodigde tools. De builder bevat twaalf nodes verdeeld over vier categorieën: Core, Tools, Logic en Data. Hiermee kunnen complexe workflows worden opgebouwd met minimale inspanning.

Kortom, Agent Builder stelt bedrijven in staat om snel schaalbare ai-oplossingen te ontwikkelen, van prototypes tot productie. Ook Google, Amazon, Oracle en Mistral bieden nu agent builders. Hieronder vergelijkt Computable ze kort:

Ai-agentbouwers vergeleken

OpenAI AgentKit (Agent Builder), voor ontwikkelaars & no-code gebruikers.

– Voordeel: gebruikt visuele workflow, exporteerbare code, rag & mcp-integratie.

– Bijzonder: drag-and-drop canvas, software development kit (sdk) voor Python/TS.



– Voordeel: multimodale ai, Workspace-integratie, schaalbare infrastructuur.

– Bijzonder: Native toegang tot Gemini-modellen, integratie met BigQuery & Firebase.



– Voordeel: api-integratie, serverless deployment, native AWS-tools.

– Bijzonder: automatische taakuitvoering via Bedrock, sterke security en IAM-integratie.



– Voordeel: dataveiligheid, vector search, schaalbare infrastructuur.

– Bijzonder: gericht op productieklare ai binnen Oracle-ecosysteem, gekoppeld aan OCI.



– Voordeel: open source, lichte modellen, transparantie.

– Bijzonder: geen visuele builder, compatibel met LangChain/LlamaIndex, ideaal voor fine-tuning.

