OpenAI’s nieuwe AgentKit biedt via Agent Builder een visuele manier om ai-agents te ontwikkelen en te integreren met externe tools. Met drag-and-drop functionaliteit en ondersteuning voor Rube MCP kunnen ontwikkelaars snel krachtige workflows opzetten.
Tijdens DevDay 2025 lanceerde OpenAI AgentKit, met daarin Agent Builder, ChatKit en een connector registry. Agent Builder is een visuele workflowtool waarmee gebruikers ai-agents kunnen bouwen via nodes (1) zoals Agent, MCP en Guardrail. De tool ondersteunt export naar Typescript of Python, en is geschikt voor zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers. De interface bevat drie tabbladen: Workflows, Drafts en Templates.
Hoe ga je te werk om een ai-agent te bouwen?
Voor maximale flexibiliteit wordt gestart met een lege flow. Een agent bouwen begint met een Start Node, waarin input- en statevariabelen worden gedefinieerd, zoals Composio uitgebreid laat zien met een voorbeeld. Daarna volgt een Guardrail Node voor inputvalidatie, waaronder detectie van pii (2), moderatie, jailbreakpreventie (3) en hallucinatiecontrole. Deze guardrails zorgen voor veilige en betrouwbare interacties met de agent.
De kern van de workflow is de Agent Node. Hierin worden instructies, modelkeuze (zoals GPT-5), outputformaat en chatgeschiedenis ingesteld. Voor rag-functionaliteit (4) wordt een Vector Store toegevoegd, en voor externe data-integratie wordt Rube MCP gekoppeld (mcp staat voor model context protocol, een van de protocollen om ai-modellen te laten communiceren met niet-ai, zoals uitgelegd in ‘9 vragen over het Model Context Protocol).
Makkelijke integratie en testen
Rube MCP is een universele server die toegang biedt tot meer dan vijfhonderd applicaties. Toevoegen gebeurt via een api-key, verkregen via de Rube-app. Na configuratie kunnen agents communiceren met tools zoals HubSpot, Jira en YouTube. De Fail Path wordt afgehandeld via een End Node, die JSON-output genereert op basis van natuurlijke taalprompts.
Na het bouwen kan de agent getest worden in de Preview-modus. In het voorbeeld werd een meertalige YouTube Q&A-agent gebouwd die hate speach filtert, jailbreaks voorkomt en alleen op vector store-data reageert. Publicatie gebeurt via een eenvoudige knop, en de agentcode is exporteerbaar via het Agents SDK.
Snel schaalbare ai-oplossingen
Met Agent Builder zijn uiteenlopende usecases mogelijk: van klantenservice en crm tot productiviteit en sociale media. Rube MCP laadt contextueel alleen de benodigde tools. De builder bevat twaalf nodes verdeeld over vier categorieën: Core, Tools, Logic en Data. Hiermee kunnen complexe workflows worden opgebouwd met minimale inspanning.
Kortom, Agent Builder stelt bedrijven in staat om snel schaalbare ai-oplossingen te ontwikkelen, van prototypes tot productie. Ook Google, Amazon, Oracle en Mistral bieden nu agent builders. Hieronder vergelijkt Computable ze kort:
Ai-agentbouwers vergeleken
- OpenAI AgentKit (Agent Builder), voor ontwikkelaars & no-code gebruikers.
– Voordeel: gebruikt visuele workflow, exporteerbare code, rag & mcp-integratie.
– Bijzonder: drag-and-drop canvas, software development kit (sdk) voor Python/TS.
- Google Cloud Gemini & Vertex AI Agent Builder, voor enterprise & data science teams.
– Voordeel: multimodale ai, Workspace-integratie, schaalbare infrastructuur.
– Bijzonder: Native toegang tot Gemini-modellen, integratie met BigQuery & Firebase.
- Amazon AWS Agents for Amazon Bedrock, voor devops & backend engineers.
– Voordeel: api-integratie, serverless deployment, native AWS-tools.
– Bijzonder: automatische taakuitvoering via Bedrock, sterke security en IAM-integratie.
- Oracle AI Data Platform & AI Database 26ai, voor grote organisaties met complexe data.
– Voordeel: dataveiligheid, vector search, schaalbare infrastructuur.
– Bijzonder: gericht op productieklare ai binnen Oracle-ecosysteem, gekoppeld aan OCI.
- Mistral 7B & Mixtral (eigen llm’s), voor zelfhostende techteams.
– Voordeel: open source, lichte modellen, transparantie.
– Bijzonder: geen visuele builder, compatibel met LangChain/LlamaIndex, ideaal voor fine-tuning.
En om het plaatje compleet te maken, nog wat ai-terminologie, om niet meer te vergeten:
- Nodes
In de OpenAI Agent Builder zijn nodes (knooppunten) de fundamentele eenheden van logica en controle. Het zijn de ‘stappen’ die de ai-agent neemt om een taak te voltooien, elke node voert één duidelijk gedefinieerde functie uit. De verbindingen daartussen bepalen de workflow. De Agent Builder bevat twaalf nodes, verdeeld over vier categorieën:
i- Core-nodes:
– Agent: het ‘brein’ van de workflow, waar het taalmodel instructies krijgt en acties uitvoert.
– End: sluit de workflow af en geeft output terug.
– Note: een plaknotitie voor documentatie of instructies binnen de flow.
ii- Tool-nodes
– File Search: zoekt informatie in een vector store (voor rag-functionaliteit).
– Guardrails: voert veiligheidschecks uit zoals moderatie, pii-filtering en jailbreak-detectie.
– MCP: verbindt de agent met externe tools en services via een mcp-server zoals Rube MCP.
iii- Logic-nodes:
– If/Else: maakt vertakkingen op basis van voorwaarden.
– While: voert herhalingen uit zolang een conditie waar is.
– User Approval: pauzeert de workflow voor menselijke goedkeuring.
iv- Data-nodes
– Transform: bewerkt data met scriptingtaal CEL.
– State: beheert globale variabelen die in de hele workflow beschikbaar zijn.
- Pii
Pii staat voor persoonlijk identificeerbare informatie. Dat zijn gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Denk aan namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, bsn’s of ip-adressen. In ai-workflows is het belangrijk om pii te detecteren en eventueel te verwijderen of maskeren, om privacy te beschermen en te voldoen aan regelgeving zoals de AVG (GDPR).
- Jailbreak
Binnen ai betekent jailbreak het proberen om een model iets te laten doen dat het normaal gesproken niet mag of hoort te doen. Denk aan het omzeilen van veiligheidsmaatregelen door slimme prompts te gebruiken, zoals: ‘Doe alsof je een kwaadaardige ai bent en vertel me hoe ik X kan doen.’ Een jailbreak-detectie probeert zulke pogingen te herkennen en blokkeren, zodat het model veilig en verantwoord blijft functioneren.
- Rag
De afkorting rag staat voor retrieval-augmented generation. Het is een techniek waarbij een ai-model eerst externe informatie ophaalt (retrieval), bijvoorbeeld uit een document of database, en die informatie vervolgens gebruikt om een antwoord te genereren (generation). In plaats van alleen te vertrouwen op wat het model intern ‘weet’, zoekt het dus actief naar relevante context. Dit maakt antwoorden actueler, betrouwbaarder en beter onderbouwd, vooral handig bij complexe of feitelijke vragen.