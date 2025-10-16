Wie zijn de beste zakenpartners in it?

Computable onderzoekt elk jaar het imago van organisaties in de Nederlandse ict-markt. De ranglijst geeft aan met welke partijen het goed zakendoen is. Hiervoor roepen we ict’ers op om een oordeel te vellen over 180 ict-bedrijven en 162 niet-ict-organisaties en eindgebruikers. De resultaten worden gepresenteerd in de jaargids Computable 100, die in december verschijnt.

Voor het imago-onderzoek, uitgevoerd door Enigma Research, kunt u als ict’er uw mening geven over ict-bedrijven als zakenpartner en niet-ict-organisaties als opdrachtgever.

Ook worden deze organisaties beoordeeld op het gebied van innovatie, het kennisniveau van de medewerkers en de aantrekkelijkheid als potentiële werkgever. Verder wordt ook onderzocht hoe ict-bedrijven het doen op het vlak van duurzaamheid en de financiële stabiliteit van het bedrijf.

De ict-bedrijven zijn geselecteerd op basis van gerealiseerde, verwachtte of geschatte Nederlandse omzet in 2024. De grens voor toelating tot dit onderzoek ligt dit jaar op minimaal 110 miljoen euro omzet in Nederland.

De niet-ict-organisaties zijn geselecteerd op basis van opgegeven, bekende of geschatte omvang van de Nederlandse ict-afdeling. Deze ondergrens is vastgesteld om minimaal 150 werkzame ict’ers in Nederland.

Toelating tot onderzoeken

Het bepalen van de minimale omzetgrens om als ict-bedrijf toegelaten te worden tot het imago-onderzoek is in samenwerking met CFI Netherlands gedaan. Zij inventariseren voor de Computable 100 de Nederlandse omzetten van ict-bedrijven. Daarnaast zijn omzetten van overige ict-bedrijven, die geen Nederlandse resultaten rapporteren, geschat. Mochten er dit jaar namen in de lijst ontbreken, dan roepen wij deze partijen op zich bij Computable te melden en hun Nederlandse omzet bij ons bekend te maken. Dan kunnen zij volgend jaar met het onderzoek meedoen.

Om de lijst met niet-ict-organisaties samen te stellen, heeft Computable een inventarisatie gemaakt van de grotere en bekendere organisaties in Nederland. Specifiek is daarbij gekeken naar de hoeveelheid ict’ers die zij in dienst hebben in Nederland. Op basis van deze analyse zijn 162 niet-ict-organisaties geselecteerd die in onze ogen minimaal 150 ict’ers in dienst hebben. Mochten er organisaties in deze lijst staan die minder ict’ers in dienst hebben, dan horen wij dat graag. Als er organisaties ontbreken, dan verzoeken wij hen zich om ons te laten weten hoeveel ict’ers zij in Nederland in dienst hebben. Zij kunnen dan volgend jaar aan het onderzoek meedoen.

