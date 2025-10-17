Belastingdienst rondt nieuwe it-inhuurronde van 1 miljard af

De Belastingdienst heeft een raamovereenkomst gesloten met tien partijen voor het leveren van ict’ers. Het gaat om de volgende partijen: Linkit, Yacht, Between Staffing (Headfirst Group), Circle8, Need Staffing, Synprofs, Flexvalue, Itaq, Sopra Steria en Cimsolutions/SLTN. De raamovereenkomst heeft een maximale looptijd van vier jaar en tweeënhalve maand en een geraamde, maximale totale waarde van 1,074 miljard euro.

Met deze gunning na een Europese aanbesteding kan de fiscus de komende tijd weer allerlei gespecialiseerde ict-professionals inhuren die nodig zijn voor de continuïteit en de modernisering van de it-huishouding. Het betreft tijdelijke it-diensten voor de Belastingdienst, directoraat-generaal Toeslagen en Douane.

Veel partijen werken met partners of onderaannemers. Zo zit Linkit in een consortium met Divetro, Bartosz en Techforce1. Niels de Bruin, head of commerce bij deze it-dienstverlener is verguld om ‘voor de derde keer op rij deze aanbesteding gegund te krijgen! Het is een zeer dynamisch speelveld, van Cobol tot low-code, van mainframe tot cloud. We brengen expertise en nieuwe technologieën samen, en juist die diversiteit maakt het leuk!’

Ook Gerjan Bomhof, account director bij Between Staffing is trots: ‘We zijn opnieuw geselecteerd voor deze strategisch belangrijke opdracht. Deze gunning is een bevestiging van onze jarenlange samenwerking met de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Samen zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers kunnen rekenen op de juiste professionals, op het juiste moment.’

Rond een miljard

De nieuwe aanbesteding was nodig omdat de huidige it-inhuur-raamovereenkomst eind dit jaar afloopt. De afgelopen drie jaar (1 januari 2022 – 31 december 2024) heeft de Belastingdienst ruim 612 miljoen euro uitgegeven aan it-inhuur; daar komt dus nog 2025 bij, blijkt uit het aanbestedingsbestek.

Daarin staat ook dat de geraamde totale opdrachtwaarde van alle deelnemers gezamenlijk in de nieuwe tender 983 miljoen euro exclusief BTW is. Maar de fiscus gaat er vanuit dat kosten kunnen oplopen, namelijk tot 1,074 miljard euro exclusief BTW. Deze maximale totale opdrachtwaarde fungeert als een plafondbedrag. Bij (een dreigende) overschrijding van de maximale waarde heeft de Belastingdienst het recht de raamovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

Veel inhuur

Bij de Belastingdienst draaien zo’n negenhonderd systemen in een eigen Overheidsdatacenter voor circa vierhonderd diensten aan burgers en bedrijven en zo’n honderdvijftig onderlinge diensten. Ook worden er 43.000 werkplekken digitaal ondersteund. Een paar andere cijfers uit het bestek: in totaal gaat het om meer dan dertig miljoen regels code en zijn er acht ontwikkelplatforms, dertig programmeertalen en tweehonderd externe serviceleveranciers.

De it-divisie telt om en nabij 4500 medewerkers. En nog is er kennelijk de komende jaren veel it-inhuur nodig, een probleem bij veel rijksdiensten. Die in te lenen it’ers beslaan een breed werkveld: van applicatie-ontwikkelaars en testers tot aan datastewards, projectowners een scrummasters.

Trends

In de aanbestedingsleidraad stelt de fiscus een aantal technologietrends te volgen die impact op de organisatie kunnen hebben. Denk aan artificiële intelligentie (ai), containerisatie ict, de strategische werkplek, cybersecurity, quantum computing, cloud computing en ‘as-a-service’-modellen. Dat wordt onder meer gedaan in een aantal vakgroepen, zoals over Java, testen & kwaliteit, architectuur, Cobol, .Net, ai en business analyse.

Momenteel is de it-divisie bezig met een transformatie naar een devops-organisatie. Dat moet de samenwerking en de communicatie tussen ontwikkeling en operationele teams verbeteren, waardoor de dienst hoopt sneller, efficiënter en met hogere kwaliteit te kunnen leveren.

Vorige overeenkomst



Bij de aflopende it-inhuurovereenkomst horen de volgende tien partijen: het consortium van Linkit, Bartosz, Divetro en Techforce1, Flexvalue, Ordina, De Staffing Groep, Capgemini, Between Staffing, SQL Integrator, Yacht en Seven Stars en de combinatie Cimsolutions/SLTN.

