It als groeimotor? Alleen met een plan

BLOG – Veel middelgrote ondernemingen worstelen met hun visie op it. Het moet draaien, het mag niet te duur zijn en het liefst zo onzichtbaar mogelijk. In dat denken wordt it vaak herleid tot een kostenpost, een noodzakelijke randvoorwaarde om operationeel te blijven. Dat beeld is achterhaald.
In een digitale economie waarin technologie het verschil maakt, kan it juist de groeimotor van een onderneming zijn. Alleen gebeurt dat niet vanzelf. Om die kracht te ontsluiten, is een helder masterplan en een concrete roadmap onmisbaar.
Lappendeken
Wanneer bedrijven ad hoc investeren in systemen of tools, lopen ze het risico dat hun it-omgeving een lappendeken wordt. Projecten volgen elkaar op zonder duidelijke samenhang, investeringen leveren maar beperkt rendement op en de organisatie boekt nauwelijks vooruitgang. Een masterplan biedt hier uitkomst: het fungeert als blauwdruk die de it-ambities verbindt met de bedrijfsstrategie. Daaruit vloeit een roadmap voort die richting geeft, prioriteiten bepaalt en een tijdlijn vastlegt. Dat leidt ertoe dat elke investering in it niet alleen vandaag nut heeft, maar ook bijdraagt aan de toekomst. Bovendien is er een duidelijke link naar de budgettering: de onderneming weet welke investeringen op welk moment voorzien moeten worden.
Stabiel en veilig
Een sterk masterplan maakt duidelijk dat it veel meer is dan onderhoud en support. Uiteraard blijft het essentieel om de hele it-omgeving stabiel en veilig te houden, maar dat mag niet het eindpunt zijn. Bedrijven die it uitsluitend gebruiken om ‘de lichten aan te houden’ verliezen terrein tegenover concurrenten die technologie wél inzetten om sneller te beslissen, processen te vernieuwen en klantrelaties te verdiepen.
Moderne it-systemen zijn niet langer een randvoorwaarde, maar een ruggengraat voor groei. Denk aan geïntegreerde erp-platformen die silo’s doorbreken, data-analyse die beter inzicht biedt en cloud-oplossingen die schaalbaarheid mogelijk maken. Met de juiste roadmap wordt it niet enkel efficiënter, maar ook een strategische hefboom voor innovatie en concurrentievoordeel.
Management
De verschuiving van it als kostenpost naar it als groeimotor vraagt meer dan technologie alleen. Het management moet bereid zijn om it te zien als strategische investering in plaats van als uitgave die zo laag mogelijk gehouden moet worden. Medewerkers moeten begrijpen dat technologie hun werk niet bedreigt, maar verrijkt.
Een masterplan en roadmap helpen om dat besef concreet te maken. Ze geven transparantie over de koers en maken zichtbaar hoe elk project bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Zo groeit er vertrouwen in de weg die bewandeld wordt en ontstaat een cultuur waarin it gezien wordt als enabler van groei.
Stap
Digitale transformatie hoeft geen allesomvattend, intimiderend traject te zijn. Voor veel middelgrote ondernemingen werkt het juist beter om stap voor stap te evolueren. Een roadmap maakt die aanpak mogelijk. Door prioriteiten te stellen en duidelijke mijlpalen te definiëren, kan een bedrijf beginnen met bijvoorbeeld het integreren van data, daarna workflows digitaliseren en vervolgens klantprocessen stroomlijnen. Elke stap levert tastbare voordelen op, en tegelijkertijd blijft het geheel afgestemd op de strategische richting. Zo wordt it niet een verzameling losse projecten, maar een samenhangende motor die de onderneming vooruit stuwt.
Safe
Bedrijven die it blijven reduceren tot kostenpost, spelen op korte termijn misschien op safe, maar zetten hun toekomst op het spel. Wie it omarmt als groeimotor en investeert in een masterplan met een concrete roadmap, legt daarentegen de basis voor duurzame groei. Het is die combinatie van visie, structuur en planmatigheid die maakt dat technologie niet alleen de lichten aanhoudt, maar de hele onderneming in beweging zet.
De toekomst behoort toe aan bedrijven die begrijpen dat it geen noodzakelijk kwaad is, maar de krachtbron die ambities mogelijk maakt.
David Geuens, founder & strategic business architect Acompany
Groeimmotor van IT gaat om de efficiëntie want concurrenten die technologie inzetten om sneller te beslissen, processen te vernieuwen en klantrelaties te verdiepen zijn niet per definitie de winnaars. Technologie is een hefboom en geen doel op zich als ik kijk naar verliezers in AI, big data, cloud en low-code platforms. Volgers die leren van early-adopters profiteren van de fouten van een ander zonder zelf het leergeld te betalen. Beter goed gejat dan slecht bedacht zullen we maar zeggen.
Of het integreren van de data, daarna workflows digitaliseren en vervolgens klantprocessen stroomlijnen om het paard achter de wagen spannen gaat is vooral afhankelijk van de data. Als klanten het gevoel hebben dat ze “in de gaten worden gehouden” kan dat de relatie breken. Want data-integratie versnelt de besluitvorming maar wordt gestuurd door de besluitvormingsbehoefte. Automatisering verbetert processen maar de proceslogica staat erin centraal.
Geen toegevoegde waarde als je helemaal met artikel eens bent.
En artikel zelf heeft het ook niet.
Dat IT geen doel op zich was ergens al bekend.
Waar ook alweer ? Owja omdat het best wel logisch, 123-tje, no-brainer is
Van iets met computer naar iets met internet naar iets met cloud naar iets met AI.
2 duimen omhoog voordat de bubbel doorgeprikt wordt.
Wat nou visie en “masterplan met een concrete roadmap” ?
Noem alles gewoon overmacht want hondje beet en doetie anders nooit 🙂
Dino en zijn pessimisme van de beker is altijd halfleeg want dat IT een business enabler is lijkt me duidelijk als we kijken naar alle ontwikkelingen die niet mogelijk waren zonder een digitaliseringsslag. Opvallend hierin is echter de adoptie want de laatste zullen hierin de eersten zijn. Auteur heeft het namelijk over de blauwe innovatie van het scheppen van nieuwe waarde en rode innovatie van efficiëntie door te besparen op kosten want tussen de groei in omzet en marges zit nu eenmaal een verschil.
Waar we van iets met computers via internet naar de cloud gingen — denk aan streamingdiensten — zien we nu hoe oude netwerken als Usenet terrein winnen. De dozen met VHS-banden op zolder herinneren aan klassiekers waarvan een back-up inmiddels in de cloud leeft. Deze zijn door een goede indexering gemakkelijker terug te vinden dan het origineel hoewel er auteursrechtelijk nog wat discussie is over het wisselen van de datadrager door zoiets als een thuiskopieheffing.
Die eerdere bubbel van kosten gaan voor de baten uit zorgde voor een groeimotor zonder winst, de fast-failers leerden ervan en deden het de tweede keer beter. Van internet gingen we naar utility computing met diensten die om een abonnement gingen. Zeg maar een verschuiving van CapEx met eigendommen als dozen vol met VHS banden naar een variabele OpEx met streamingdiensten. Want de toegevoegde waarde van het artikel is als vijfde penning van belastingen als ik kijk naar de winstgevendheid van een verandering doordat het niet altijd een verbetering is.
Vergeet factor adoptie in de vernieuwing ook niet want de prijs van gemak gaat om een waardeoordeel, van VHS naar DVD scheelde het terugspoelen. Maar werkelijke waarde zat toen in de 5.1 geluidsbeleving als ik kijk naar de businesscase van een toenmalige investering.
beste redactie, ik gaf 19 oktober een reactie met daarin 2 links naar eerdere computable.nl artikelen over dit onderwerp. Omdat deze niet gepubliceerd werd maar blijkbaar automatisch moderated was, probeerde ik dezelfde reactie maar dan zonder die hyperlinks. Deze werd wel meteen gepubliceerd. Nu zie ik dat die reactie nu opeens ook moderated is. In geen van mijn reacties over dit artikel staat iets in wat volgens mij moderation zinvol maakt. Wat is jullie beleid hierin, zodat ik er rekening mee kan houden ?