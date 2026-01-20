William Visterin gehuldigd als Laureaat Technologie 2025

William Visterin, journalist bij Computable en hoofdredacteur van carrièreplatform Jobat, is uitgeroepen tot Laureaat Technologie 2025 door Kantelpunten. De erkenning bekroont zijn rol als duider van ai in een jaar waarin generatieve ai voor veel organisaties een technologisch kantelpunt vormt.

Kantelpunten is een initiatief van Varekai, een Belgische non-profitorganisatie die inzet op kritisch denken, onderzoek en reflectie rond maatschappelijke en technologische veranderingen. Via ontmoetingen, gesprekken én een jaarlijkse prijs brengt Kantelpunten denkers, makers en veranderaars samen die binnen hun domein wezenlijke verschuivingen zichtbaar maken of mee realiseren. Eerdere laureaten zijn oud-wielrenner Sven Nys, radiopresentator Michel Follet en psychiater Dirk De Wachter.

Doolhof

Volgens het juryrapport fungeert Visterin in 2025 als ‘gids in het ai-doolhof’. In zijn artikelen en analyses beschrijft hij hoe snel generatieve ai binnendringt in bedrijven, banken, mkb en de Belgische techsector. Daarbij blijft het niet bij technologie alleen: Visterin koppelt concrete use-cases aan vragen over de impact op jobs, vaardigheden, organisatievormen en beleid, aldus het rapport.

De jury benadrukt dat hij daarmee bedrijven, beleidsmakers en burgers helpt om het technologisch kantelpunt beter te begrijpen en er geïnformeerde keuzes rond te maken. Zijn werk slaat een brug tussen technologische innovatie en de arbeidsmarkt, een thema dat zowel bij Jobat als bij Computable centraal staat.

Met de Kantelpunten-prijs onderstreept Varekai het belang van onafhankelijke en diepgravende technologiejournalistiek, die verder kijkt dan hypes en ook de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën in kaart brengt.