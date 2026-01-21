2025 laat gezonde groei pc-markt zien

2025 is een goed jaar voor de pc-industrie geworden. Over het hele jaar gemeten bedroeg de wereldwijde pc-verkoop meer dan 270 miljoen stuks, een stijging van 9,1 procent ten opzichte van 2024.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van marktvorser Gartner. Het vierde kwartaal van 2025, toen 71,5 miljoen pc’s werden verscheept, was met een toename van 9,3 procent in lijn met deze trend. Deze gezonde groei werd voornamelijk gedreven door een sterke vraag van consumenten en bedrijven, aangewakkerd door de upgrade-cyclus van Windows 11.

Bedrijven versnelden de vervanging van hardware. Voor het lopende jaar worden namelijk prijsverhogingen bij geheugenchips verwacht. Een andere dreiging wordt gevormd door hogere handelstarieven. Ook de Windows 10 Extended Security Updates stimuleerden de markt. Volgens Gartner droeg ook de promotie van ai-pc’s bij tot de groei.

Ai aansprekend?

Maar vooral fabrikant Dell twijfelt of geschiktheid voor ai de markt en dan met name consumenten aanspreekt. Gartner merkt daarbij op dat de meeste functies van ai-pc’s, zoals lokale inferentie (verwerking van reeds getrainde ai-modellen), nog geen significante productiviteitswinst hebben opgeleverd in vergelijking met cloudgebaseerde ai-oplossingen.

Het einde van het vierde kwartaal kende stabiele of licht lagere gemiddelde verkoopprijzen. Prijsdruk en promoties compenseerden eerdere prijsverhogingen voor high-end gpu’s en ai-pc’s.

In de top zes van de grootste pc-leveranciers deden zich het afgelopen jaar geen grote veranderingen voor. Lenovo en HP hebben bijna de helft van de markt. Dell staat op de derde plaats, gevolgd door Apple, Asus en Acer.

Table 1: Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q25 (Thousands of Units)

Company 4Q25 Shipments 4Q25 Market Share (%) 4Q24 Shipments 4Q24 Market Share (%) 4Q25-4Q24 Growth (%) Lenovo 19,437 27.2 17,004 26.0 14.3 HP Inc. 15,392 21.5 13,730 21.0 12.1 Dell 11,783 16.5 9,970 15.2 18.2 Apple 6,689 9.4 6,327 9.7 5.7 Asus 4,851 6.8 4,718 7.2 2.8 Acer 4,165 5.8 4,131 6.3 0.8 Others 9,180 12.8 9,529 14.6 -3.7 Total 71,496 100.0 65,409 100.0 9.3

Notes: Data includes desktop and laptop pc’s that are equipped with Windows, macOS and Chrome OS. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels. Numbers may not add up to totals shown due to rounding. Source: Gartner (January 2026)