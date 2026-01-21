Spoelstra Spreekt: Hoop

COLUMN – Oorlog om Groenland, hadden we dat ooit gedacht? De grap is natuurlijk dat Groenland helemaal niet groen is, het is voornamelijk wit, door de sneeuw. Er wonen voornamelijk Inuit, of zoals Trump ze noemt, Amerikanen.

Door de klimaatveranderingen gaat de sneeuw smelten en wordt het land weer groen, naar de kleur van de dollar. Trump wil het daarom heel graag hebben. Hoewel tachtig procent van de Amerikanen zich afvraagt waarom, is dat voor Trump geen enkele reden om het eiland goedschiks of minder goedschiks in te willen nemen.

Hopen dat Robin van Persie ooit nog eens een goede trainer gaat worden

Nu hebben we nog de hoop dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar hopen dat Trump ooit eens normaal gaat doen, is hopen dat Robin van Persie ooit nog eens een goede trainer gaat worden.

Soldaten

Wat moeten we doen om Trump en zijn trawanten te stoppen? De twee soldaten die we nu naar Groenland hebben gestuurd, hebben ook niet echt geholpen. De meest voor de hand liggende maatregel is door ze financieel te treffen, en het beste kan dat door de Amerikaanse techbedrijven die hier ons ict-landschap domineren aan te pakken. En dat mag voor hen niet als een verrassing klinken, want ze zaten allemaal vooraan bij de inauguratie van Trump.

Ik denk dat dit allemaal niet gaat gebeuren. We zijn te afhankelijk van die techbedrijven. En misschien is dit dan ook een signaal dat we als Europa niet alleen aan een eigen leger maar ook aan onze eigen ict-middelen moeten gaan werken en minder afhankelijk van Amerika worden. Dit geldt ook voor China maar dat is een ander verhaal.

Mocht dit allemaal niet lukken, dan zit er niets anders op om gewoon de termijn van Trump uit te zitten en te hopen dat de Amerikanen de volgende keer op een normaal iemand gaan stemmen. Maar ja, dat is slechts hoop. En zoals we weten: hoop is uitgestelde teleurstelling.

Jacob Spoelstra is columnist/stand-upcomedian. Kijk hier voor meer informatie.