Coalitieakkoord: via WBSO stimulering ai-ontwikkeling

Ondernemers worden extra gestimuleerd om ai te ontwikkelen. De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) gaat daarin voorzien. Deze belangrijke regeling om innovatie te stimuleren wordt ook voor andere technologie uitgebreid.

D66, VVD en CDA kondigen dit aan in hun nieuwe coalitieakkoord. De WBSO behoort tot de oudste fiscale stimuleringsregelingen, maar wordt regelmatig aan de eisen des tijds aangepast. Behouden blijft de Innovatiebox, een fiscale regeling binnen de vennootschapsbelasting waarmee bedrijven een sterk verlaagd belastingtarief (effectief 9 procent) betalen over winst die voortkomt uit eigen innovatie.

Het kabinet werkt toe naar de 3-procent-norm voor r&d-investeringen. Daarvan moet het grootste deel van het bedrijfsleven komen, maar de overheid kan met publieke investeringen ook private investeringen aanjagen. De overheid moet daarnaast de randvoorwaarden creëren en vaker optreden als ‘launching customer’ voor innovatieve technologieën.

Innovaties

De overheid gaat haar inkoopkracht benutten voor het uitlokken van disruptieve innovaties. Een eerste afzetmarkt wordt geboden via het zogeheten (Amerikaanse) Darpa-model. Hiervoor komt er een Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie (Nadi).

Nederland blijft daarnaast vol inzetten op de komst van de Einstein Telescoop. Daartoe wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met Duitsland. De Pathfinder krijgt een upgrade. Ook maakt Nederland gebruik van de ruimte die Europese wetgeving biedt voor ‘regulatory sandboxes’. De experimenteerruimte voor jonge technologiebedrijven wordt vergroot. Wetenschappelijke kennis moet meer worden omgezet in economische waarde (valorisatie).

Om meer succesvolle spin-offs van onderwijsinstellingen te creëren, is het doel dat Nederlandse kennisinstellingen (inclusief de academische ziekenhuizen) werken met de beste ‘deal terms’ voor startups van de hele westelijke wereld. Plan is de krachten van technology transfer offices (TTO) te bundelen in één nationale TTO, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van best practices, aldus opgenomen in het coalitieakkoord.