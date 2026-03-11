Spoelstra Spreekt: Nieuwe codetaal

COLUMN – De Russen luisteren ons af. Dat is geen nieuws natuurlijk, maar de AIVD waarschuwde ons daar afgelopen week nog maar eens voor. Hoe onze veiligheidsdienst daar achter is gekomen? Waarschijnlijk door de Russen af te luisteren.

Rusland heeft het nu gemunt op berichtenapps zoals WhatsApp en Signal. Vooral ambtenaren schijnen het doelwit te zijn. De berichtjes van de PVV hoeven ze in ieder geval niet te hacken, want die lagen van de week allemaal al op straat. Dat is het voordeel van populistische partijen, die hoef je niet kapot te maken, dat doen ze zelf wel.

Het lijkt me als Russische spion geen pretje om al die berichten van ambtenaren na te pluizen. Ik ken iemand bij de politie en die moest ooit eens een grote crimineel afluisteren. Dat was ook geen pretje, want 99 procent van de tijd gingen de gesprekken over allesbehalve criminaliteit. Ze moest urenlang gebabbel tussen de vrouw van die maffioos en haar moeder afluisteren. Het lastige met criminelen is ook nog een keer dat ze in codetaal spreken. Als ze het over een halfje wit hebben, dan halen ze dat niet altijd bij de bakker.

Ambtenaren spreken niet in codetaal, die zijn wereldkampioen lekken. En die lekken ook alles in duidelijke taal. De meeste ambtenaren hebben als wachtwoord nog steeds ‘Welkom123’. En ‘Welkom’ uiteraard met een hoofdletter want je moet het de hackers niet te gemakkelijk maken.

Misschien is dat de oplossing. Niet beter beveiligen maar alleen nog maar in codetaal spreken. De politiek is er al mee begonnen. Tenminste, ik neem aan dat ‘We willen een verhoging van de AOW-leeftijd’ codetaal is voor ‘We willen nieuwe verkiezingen’. We zullen het binnenkort weten. De Russen weten het al.

Jacob Spoelstra is columnist/stand-upcomedian.