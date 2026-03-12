Australische DroneShield meldt zich in de Benelux

DroneShield breidt sterk in Europa uit. In samenwerking met een ervaren en gevestigde Belgische fabrikant wordt binnenkort de productie van counter-dronesystemen gestart. Het Australische deftech-bedrijf meldde dit tijdens een mediabriefing in Amsterdam.

Deze software-gedefinieerde oplossingen waarin veel ai zit verwerkt, moeten drones opsporen en onschadelijk maken. De contractfabrikant zal de volledige turnkey-assemblage en componentenproductie verzorgen, inclusief pcb-assemblage, precisiebewerking, kabel- en draadboomassemblage en de bijbehorende assemblage- en testwerkzaamheden.

Het gaat om een niet-exclusieve samenwerking. De naam van de fabrikant is niet bekend gemaakt. DroneShield wil met meerdere Europese bedrijven in zee gaan. Eerder gingen de Australiërs al een partnerschap aan met Amsterdamse Intelic. Dit Nederlandse defensiesoftwarebedrijf richt zich op het vereenvoudigen van de besturing van onbemande systemen, zoals drones.

Bruggenhoofd

De nieuwe productielijn in België is momenteel de enige van DroneShield buiten Australië. Het bedrijf positioneert zich hiermee beter voor aanbestedingen in de EU, waar steeds meer prioriteit wordt gegeven aan nationale capaciteit, regionale productie en veerkrachtige toeleveringsketens. DroneShield verwacht met deze lokale productie op grote schaal te kunnen leveren met kortere levertijden.

In Amsterdam heeft DroneShield een Europees hoofdkantoor voor verkoop en ondersteuning geopend. Tijdens een media-briefing belichtte generaal Christian Badia (inmiddels buiten dienst) het belang van anti-dronesystemen. De oorlog in Oekraïne laat zien dat niet zozeer conventionele wapens maar drones het verloop van de strijd beïnvloeden. Onbemande systemen zijn een belangrijke factor geworden.

Zeer betaalbare techniek

Aanvallen is gemakkelijker geworden dan verdedigen. Het onschadelijk maken van drones kost meer moeite, zeker als die in zwermen opereren. De oorlog in Iran laat zien dat de Amerikanen raketten van drie miljoen dollar moeten inzetten om drones van slechts dertigduizend dollar af te weren. Badia sprak van de democratisering van de oorlog. Peperdure F-16-straaljagers worden ingezet om kostbare raketten af te vuren op Shahed-drones; onbemande gevechtsvliegtuigen waarvan Iran er in een maand 1200 kan bijbouwen.

Voormalig generaal Badia waarschuwde voor tegenstanders die getalsmatig bepaald niet in het nadeel zijn. Er is sprake van proliferatie van techniek die zeer betaalbaar is. De Navo moet zich daarop instellen en die realiteit accepteren, aldus de Duitse generaal. De verdediging hiertegen is complexer dan menigeen denkt. Verder zei Badia dat 95 procent van de Amerikaanse defensie-uitgaven in Amerika terechtkomt, terwijl van de EU-defensie-uitgaven maar 20 procent binnen de EU blijft. Als naar het percentage r&d wordt gekeken, is de achterstand van de EU nog groter.

Denk Europees!

Ook de versnippering binnen de EU en het gebrek aan samenwerking zijn een probleem. Badia was zelf betrokken bij een Europees jachtvliegtuigproject waarbij hij de houding van Frankrijk als ronduit frustrerend moest ervaren. Zonder in details te treden zei hij daar nog steeds de pijn van te voelen. Bekend is dat Frankrijk voor Dassault een leidende en dominante rol opeist. DroneShield’s keuze voor een Europees hoofdkantoor in Nederland is mede ingegeven door het feit dat Nederland volgens Badia ‘echt Europees’ denkt en nationale belangen ondergeschikt blijven.

Verder zegt DroneShield zich te onderscheiden met ai-gedreven anti-drone-oplossingen. Al meer dan zes jaar traint het bedrijf ai-modellen waardoor software-updates aan accuratesse winnen, aldus het bedrijf. De command+control software moet zeer simpel en gebruiksvriendelijk zijn omdat de vermoeidheid en frustraties op het slagveld snel kunnen oplopen.

De detectie dient up-to-date te zijn want regelmatig komen er nieuwe modellen drones bij. Die van DroneShield kunnen meer dan 150 veel voorkomende drone-modellen herkennen. Elk kwartaal komt er nieuwe firmware, terwijl regelmatig software-updates nodig zijn. Naadloze integratie verbetert de integratie zonder dat hardware hoeft te worden vervangen. Van grote zorg is het minimaliseren van valse alarmen. Want van groot belang is dat de gebruikers hun systemen kunnen blijven vertrouwen.