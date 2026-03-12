Digitale misdaadbestrijding: ‘Ai-gestuurd forensisch onderzoekssysteem’ won Computable Award 2025

[TERUGBLIK AWARDS] Het project ‘Ai-gestuurd forensisch onderzoekssysteem’ van Saxion Hogeschool en Politieacademie heeft tijdens de vorige editie van de Computable Awards gewonnen in de categorie onderwijsproject. Het systeem laat zien hoe geavanceerde ai, 3d-reconstructie en robotica samenkomen om forensisch onderzoek veiliger, sneller en nauwkeuriger te maken.

Het platform combineert 3d-reconstructie, gasdetectie en ai-gestuurde scenarioanalyse en kan functioneren met een handheld apparaat of op een robotplatform. Hierdoor kunnen onderzoekers plaats delicten in gevaarlijke of toxische omgevingen op afstand analyseren, zonder fysieke risico’s. Realistische 3d-modellen zijn beschikbaar via vr, desktops en mobiele apparaten, waardoor forensische experts, juridische professionals en studenten de misdaadscènes nauwkeurig kunnen herbeleven en analyseren.

Complexiteit en risico’s

De grootste uitdaging lag in de integratie van ai, 3d-modellering, sensortechnologie en robotica binnen één betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem. Reconstructienauwkeurigheid, real-time dataverwerking, stabiliteit van robotplatforms en kalibratie van gassensoren vereisten intensieve tests en expertise. Daarnaast moest het systeem voldoen aan juridische normen en privacywetgeving (AVG) om digitale reconstructies als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken.

Toegevoegde waarde voor onderwijs en praktijk

Het systeem biedt concrete voordelen voor verschillende doelgroepen. Politie en forensische onderzoekers kunnen veilig en effectief plaats delicten analyseren. Juridische professionals krijgen betere visualisaties van bewijsmateriaal, wat helpt bij rechtszaken. Studenten en onderzoekers in het forensisch onderwijs kunnen virtueel oefenen met echte casussen, terwijl veiligheids- en opsporingsdiensten sneller dreigingen detecteren via gassensoren en ai-analyse.

Innovatie en originaliteit

De combinatie van 3d-reconstructie, ai-gestuurde scenarioanalyse en robotica maakt dit project uniek in de forensische sector. Het systeem biedt universele toegankelijkheid via vr en digitale apparaten, integreert real-time gasdetectie en genereert plausibele scenario’s op basis van bewijs. Dit voorkomt tunnelvisie en ondersteunt een objectieve, evidence-based benadering van forensisch onderzoek.

Kracht van samenwerking

Het project is ontwikkeld door TCI, een samenwerking van Saxion Hogeschool en de Politieacademie, met expertise in ai, forensische technologie en robotica. Door nauwe samenwerking met politie, justitie en academische partners is een praktijkgericht en juridisch compliant systeem ontstaan. Multidisciplinaire kennis en eerdere innovaties zijn geïntegreerd om een duurzame, veilige en efficiënte oplossing voor modern forensisch onderzoek te realiseren.

Jouw kans om te winnen in de categorie onderwijsproject!

Het succes van het ai-gestuurde forensisch onderzoeksysteem laat zien wat de Computable Awards vieren: ict-projecten die innovatieve technologie combineren met maatschappelijke impact.

Heb jij een baanbrekend onderwijsproject op het gebied van ict?

Je kunt je case gratis inzenden tot en met 22 maart, ook in de categorie onderwijsproject.

Zet jouw organisatie op de kaart en wie weet sta jij dit jaar op het podium als winnaar van een Computable Award.