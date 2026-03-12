Kort: Cyberweerbaarheidsles voor brugpiepers, AP kraakt wetsvoorstel politie (en meer)

Brugklassers van Markenhage in Breda met het 'Cyberrijbewijs'.

In dit nieuwsoverzicht: Bredase school houdt cyberles, 150 miljoen voor Wonderful, Capisoft en The Brink Agency presenteren KAI, 4CEE en Cadran bieden e‑invoicing-koppeling NetSuite en AP uit harde kritiek op wetsvoorstel politie.

Breda test ‘Cyberrijbewijs’ om scholieren digitaal weerbaarder te maken

Op het Markenhage in Breda hebben brugklassers als eerste leerlingen de les ‘Cyberrijbewijs‘ gevolgd, een pilottraining die jongeren moet wapenen tegen phishing, online-oplichting en digitale verleiding. De interactieve les laat leerlingen via herkenbare praktijksituaties zien hoe cybercriminaliteit werkt en hoe zij kunnen handelen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden.

Volgens Kees-Jan Stoffelen, teamleider leerjaar 1 van Markenhage, is digitale weerbaarheid een onderwerp dat zowel thuis als op school aandacht verdient. ‘Door bewustwording te creëren en jongeren kritisch te laten nadenken over wat ze online tegenkomen, kun je veel problemen voorkomen. Daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen hiermee aan de slag gaan. Uiteindelijk zou het mooi zijn als iedere leerling een cyberrijbewijs heeft.’ De training is ontwikkeld door Digiweerbaar en communicatiebureau Brainstorm & Concept.

Wonderful haalt alweer geld op

Wonderful heeft 150 miljoen dollar opgehaald in een Serie B‑ronde onder leiding van de bestaande investeerder Insight Partners. Het Israëlische bedrijf wil daarmee zijn ai‑agentplatform uitbreiden en wereldwijd meer lokale implementatieteams inzetten. Wonderful is inmiddels actief in zo’n dertig landen en richt zich op sectoren zoals telecom, financiële dienstverlening, industrie en zorg.

Het bedrijf bouwt aan een model‑agnostische architectuur waarmee organisaties meerdere ai‑toepassingen op één gedeelde basis kunnen ontwikkelen. Volgens Wonderful schakelt meer dan 70 procent van de klanten binnen drie maanden over op extra workflows. Het personeelsbestand groeit dit jaar van 350 naar circa 900 medewerkers. Wonderful haalde in 2025 in een Series A-ronde al honderd miljoen dollar op en in eerdere seed-ronde 34 miljoen dollar. Het bedrijf heeft een kantoor in Amsterdam.

Capisoft en The Brink Agency introduceren KAI als centraal ai-cockpit

Capisoft en The Brink Agency uit Amsterdam lanceren KAI, een workflowplatform dat tools, kennis en automatisering samenbrengt in één omgeving. Het product is ontwikkeld binnen hun gezamenlijke onderneming AI DataDesk. KAI moet organisaties helpen repetitief werk te verminderen en verspreide tools te vervangen door één centraal systeem.

Volgens AI DataDesk fungeert KAI als een persoonlijke assistent die taken automatiseert en inzicht geeft in tijd- en kostenbesparing. Het platform richt zich op organisaties die hun data binnen Europa willen beheren en meer grip willen krijgen op informatie die nu over verschillende systemen is verspreid.

4CEE en Cadran koppelen e‑invoicing direct aan Oracle NetSuite

4CEE, gevestigd in Ede, en Cadran, gevestigd in Hoevelaken, starten een samenwerking om NetSuite‑gebruikers te voorzien van geïntegreerde e‑invoicing via 4CEE Exchange. De koppeling maakt het mogelijk om e‑facturen en statusberichten veilig en compliant te verzenden via Peppol en andere netwerken.

Cadran breidt hiermee zijn NetSuite‑portfolio uit en biedt organisaties een route naar digitale factuurverwerking met minder handmatige handelingen en beter inzicht in transacties. De oplossing sluit aan op het Office of the CFO‑aanbod van 4CEE en is per direct beschikbaar voor alle NetSuite‑gebruikers.

AP: voorstel voor online gegevensverzameling door politie onvoldoende afgebakend

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelt dat het wetsvoorstel ‘Wet gegevensvergaring openbare orde’ burgers onvoldoende beschermt tegen brede online monitoring. Het voorstel geeft de politie de mogelijkheid om op grote schaal en geautomatiseerd online informatie te verzamelen over mensen die nergens van worden verdacht, om mogelijke ordeverstoringen te signaleren.

Volgens AP‑voorzitter Aleid Wolfsen ontbreken duidelijke grenzen over welke bronnen mogen worden doorzocht, hoe ver mag worden teruggekeken en hoe zoekopdrachten moeten worden beperkt. Daardoor bestaat het risico op ongerichte dataverzameling. De AP waarschuwt dat dit kan leiden tot structurele observatie van groepen zonder concrete aanleiding.

Dit wetsvoorstel gaat specifiek over het online inlichtingenwerk van de politie voor de openbare orde, dus niet voor strafbare feiten. Voor inlichtingenwerk via informanten moet de wetgever nog passende wetgeving maken, bleek onlangs uit ander onderzoek van de AP.