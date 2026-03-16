In dit nieuwsoverzicht: bestanden gemeente Epe gelekt, Twentse fabriek fotonische chips lijkt rond, ConnectPlaza wordt Maicell met Joost de Bot als directeur, IFS.ai Logistics ziet licht en fors geld voor Nebius en AMI Labs.

Cyberinbraak gemeente Ede

Op donderdag 12 maart is er ingebroken op de ict-systemen van de gemeente Epe. Daarbij zijn bestanden van één van de netwerkschijven gelekt. De gemeente weet nog niet precies om welke gegevens het gaat. Dit wordt op dit moment onderzocht. Epe heeft de inbraak gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens de gemeente zijn samen met cybersecurity-experts de systemen gecontroleerd en weer veilig gemaakt. Daardoor kon de dienstverlening inwoners, instellingen en bedrijven vanaf vrijdag worden gecontinueerd.

Private investeerder legt 40 miljoen bij voor Twentse chipfabriek

De bouw van de chipfabriek New Origin in Enschede lijkt te gaan lukken nu een private investeerder de nog ontbrekende veertig miljoen euro heeft toegezegd. Directeur Twan Korthorst zegt tegen dagblad Tubantia dat de benodigde honderd miljoen euro daardoor beschikbaar is.

New Origin wil op Kennispark Twente een fabriek bouwen voor fotonische chips, in samenwerking met Imec. Dit Belgische chip-onderzoeksinstituut richt zich op de ontwikkeling van de licht-chips; de fabriek in Enschede gaat ze produceren. Naar verwachting zullen de eerste chips rond 2031 op de markt verschijnen. Twente geldt naast Eindhoven als belangrijk innovatieplek voor fotonica.

ConnectPlaza gaat verder als Maicell en benoemt nieuwe directeur

Het in Dordrecht gevestigde ConnectPlaza heeft zich omgedoopt tot Maicell en krijgt met Joost de Bot een nieuwe topman. De naamswijziging markeert een verbreding van ipaas (integration platform as a service)‑software naar een platform dat systemen, data en ai verwerkt binnen één beheerde omgeving. De nieuwe directeur De Bot werkte eerder bij Jitterbit, Mulesoft en EMC.

Maicell wil organisaties helpen ai toe te passen zonder complexe migraties van legacy‑systemen. Het platform blijft gebaseerd op ConnectPlaza‑technologie en wordt gebruikt door ruim 1.500 klanten, waaronder Wibra, Prénatal en energiebedrijf HVC. Mede‑oprichters Paul Lange en Wilco van Vliet blijven actief in de directie.

IFS introduceert ai‑platform voor logistieke aansturing

Erp-softwareconcern IFS lanceert IFS.ai Logistics, een platform dat logistieke processen ondersteunt met ai. De software is bedoeld voor bedrijven met complexe transportnetwerken en bundelt transportplanning, automatische uitvoering, factuurcontrole en netwerkoptimalisatie in één omgeving. IFS.ai Logistics draait binnen IFS Cloud en kan ook met andere systemen worden gekoppeld.

Volgens IFS moet het platform helpen om versnipperde logistieke data te bundelen en kosten beter te beheersen. De oplossing bouwt voort op technologie van 7bridges, dat in 2025 werd overgenomen. Philip Ashton leidt de nieuwe logistiekdivisie binnen IFS.

Nvidia steekt miljarden in Nebius en helpt ook AMI Labs; Meta sluit megacontract

Nvidia investeert twee miljard dollar in het in Amsterdam gevestigde Nebius, goed voor een belang van circa 8,3 procent. Nebius wil hiermee tegen 2030 meer dan 5 gigawatt aan datacentercapaciteit opbouwen voor ai‑toepassingen. Nebius is ontstaan uit het voormalige Yandex, dat in juli 2024 zijn Russische activiteiten verkocht om afstand te nemen van Rusland na de invasie van Oekraïne, en daarna verderging onder de naam Nebius.

Meta laat ook van zich spreken en betaalt tot 27 miljard dollar voor ai-cloudcapaciteit bij Nebius. Het betreft een contract over vijf jaar en een van de grootste deals die Meta ooit sloot voor externe infrastructuur.

Nvidia nam recent ook deel aan een financieringsronde van in totaal één miljard dollar voor het in Parijs gevestigde AMI Labs. Dit is hetbedrijf van Yann LeCun die vertrok bij Meta uit onvrede over Meta’s koers rond ai. AMI Labs mikt op de ontwikkeling van zogeheten wereldmodellen: ai‑systemen die fysieke omgevingen begrijpen en niet alleen uitgaan van taalmodellen. Daardoor zouden ai-systemen minder hallucineren, bericht BNR Radio.