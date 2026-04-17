Europese Commissie besteedt soevereine cloud aan

De Europese Commissie gunt een aanbesteding van 180 miljoen euro voor soevereine cloud aan vier Europese aanbieders. Europese instellingen, bureaus, agentschappen en dergelijke kunnen voor dat bedrag over een periode van zes jaar Europese cloud-diensten aanschaffen. Zo is vandaag bekend gemaakt.

De vier gegunde aanbieders zijn Europese bedrijven: Post Telecom (Luxemburg) met zijn Franse partners CleverCloud en OVHcloud, het Duitse StackIT, Scaleway (Frankrijk) en Proximus (België), dat samenwerkt met Clarence, Mistral en S3NS (een joint venture van Thales en Google Cloud),

Simon Besteman, hoofd public affairs bij de Dutch Cloud Community (DCC), is verheugd over de wijze waarop de Europese Commissie de digitale soevereiniteit van de Europese Unie versterkt. Hij zegt: ‘Dus zie je: het is mogelijk. Er zijn Europese alternatieven. Waar wachten we nog op?’

Weinig Nederlands

Overigens is de Nederlandse betrokkenheid bij dit kwartet Europese bedrijven beperkt. Proximus is in Nederland actief onder de naam Proximus NXT Nederland, het voormalige Telindus. Scaleway, dochter van de Franse Iliad Group, heeft ook activiteiten in Nederland. Achter StackIT zit de Duitse Schwarz Group, eigenaar van Lidl en Kaufland.

Deze aanbesteding ondersteunt de bredere inspanningen van de Commissie om haar eigen soevereiniteit te versterken en de strategische controle over belangrijke technologieën en infrastructuur te verstevigen.

De gegunde aanbieders zijn geselecteerd op basis van hun aansluiting bij het Cloudbeleid van de Commissie. ‘Brussel’ meet de soevereiniteit aan de hand van acht doelstellingen. Deze omvatten strategische, juridische, operationele en milieuoverwegingen, evenals transparantie in de toeleveringsketen, technologische openheid, veiligheid en naleving van EU-wetgeving.

Strenge waarborg-niveaus

De vier contracten zijn parallel toegekend om diversificatie en veerkracht te waarborgen en overmatige afhankelijkheid van één aanbieder te voorkomen. Om in aanmerking te komen, moesten de aanbieders voldoen aan strenge waarborg-niveaus die garanderen dat niet-EU derde partijen beperkte controle hebben over de technologieën die de aanbieders gebruiken of de diensten die zij leveren.

Grootschalig gebruik van de EU-cloud is een voorwaarde voor het verbeteren van de digitale soevereiniteit van de EU. De Commissie vindt zelf dat ze het goede voorbeeld geeft, aangezien de aanbesteding voor de soevereine cloud een nieuwe maatstaf zet voor wat ‘soeverein’ in de praktijk betekent voor clouddiensten.