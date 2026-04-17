Kort: Record bij AMS-IX, digitale zorg loopt vast (en meer) 

In dit nieuwsoverzicht: AMS-IX bereikt nieuwe verkeerspiek, Trustmoore koopt AssetCare, LeapSpring-prijs voor Hexwise, MAIT lijft 4Itego Group in en ING signaleert vastlopende digitale zorg.

AMS-IX bereikt een nieuwe verkeerspiek van 15 Tbit per seconde

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) bereikte op woensdagavond 15 april een verkeerspiek van 15 Tbit per seconde. De nieuwe recordhoogte werd afgelopen woensdag rond 21:00 uur geregistreerd, een tijdstip waarop traditioneel veel mensen thuis zijn om te streamen, te studeren of te gamen. De hoeveelheid internetverkeer die via het internetknooppunt wordt uitgewisseld, neemt steeds verder toe. Volgens Peter van Burgel, ceo AMS-IX, raken digitale diensten, ai-gestuurde toepassingen en realtime- gegevensuitwisseling steeds meer verweven met het dagelijks leven.

Nieuwe peering-partijen sluiten zich aan op het platform en anderen breiden hun poort-capaciteit uit. Terwijl het aantal 100G-poorten stabiel is gebleven, is het aantal 400G-poorten het afgelopen jaar met 65 procent gegroeid. [Alfred Monterie]

Trustmoore lijft fondsadministrateur AssetCare in

Trustmoore heeft AssetCare overgenomen. Met de acquisitie haalt Trustmoore een fundtech-omgeving in huis voor fondsadministratie en dataverwerking. AssetCare blijft onder eigen naam opereren. Beide bedrijven komen uit Amsterdam.

Volgens Trustmoore (ruim driehonderd man) ondersteunt de overname verdere digitalisering van dienstverlening aan fondsbeheerders en investeerders, onder meer via inzicht in processen en digitale onboarding. Voor AssetCare (zo’n dertig medewerkers) biedt de aansluiting schaal en toegang tot internationale markten waar Trustmoore actief is, waaronder Luxemburg. De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Hexwise wint LeapSpring-prijs voor digital twins

Hexwise behoort tot de drie Amsterdamse startups die met steun van de gemeente Amsterdam, Shell en Rockstart gaan werken aan een toekomstbestendige industrie in de regio. Hexwise maakt digitale kopieën van industriële koelsystemen, ook wel digital twins genoemd.

Samen met HyER Power en Upheat won het bedrijf de LeapSprong-Challenge. LeapSprong Amsterdam helpt veelbelovende innovaties van startups en scale-ups sneller naar de markt te brengen. Het programma richt zich op startups en scale-ups die energie-oplossingen ontwikkelen. De oplossingen zullen direct toepasbaar zijn in de Port of Amsterdam en de metropool Amsterdam. [Alfred Monterie]

MAIT neemt 4Itego Group over en breidt Benelux‑activiteiten uit

MAIT Group uit Rottweil (Duitsland) neemt de 4Itego Group uit het Belgische Sint‑Eloois‑Winkel over. Met de overname versterkt MAIT zijn aanwezigheid in de Benelux en breidt het zijn aanbod uit op het gebied van productontwikkeling, simulatie en digitale transformatie. De transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

4Itego Group bestaat uit Innoptus, Infinite Simulation Systems en CAD Services en is actief in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. De groep werkt onder meer met technologie van PTC en Ansys. Investeerder Smile Invest stapt na een groeifase uit. Oprichter en cto Xavier Werbrouck blijft betrokken bij het bedrijf.

ING ziet digitale zorg vastlopen door versnipperde toegang

Digitale zorg in Nederland komt onvoldoende van de grond door een gebrek aan uniformiteit. Dat stelt ING Sector Banking in een analyse die is gepubliceerd in aanloop naar de Nationale Zorginnovatieprijs 2026. Volgens de bank zorgt de veelheid aan apps en portalen ervoor dat burgers digitale zorgtoepassingen minder gebruiken dan mogelijk is.

Waar het overgrote deel van de Nederlanders bankzaken en reisboekingen digitaal afhandelt, maakt slechts een klein deel (10 procent) gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Zorggebruikers moeten vaak meerdere systemen naast elkaar gebruiken voor afspraken, berichten en medische gegevens. Dat remt de adoptie van digitale zorg, juist nu personeelstekorten oplopen.

ING wijst erop dat digitale toepassingen vooral werken als ze eenvoudig en herkenbaar zijn, met één manier van inloggen en een consistente gebruikerservaring. Zonder zo’n uniforme toegang dreigt digitale zorg volgens de bank de ongelijkheid te vergroten in plaats van te verkleinen. Een gezamenlijke aanpak is nodig om bestaande technologie op grotere schaal effectief in te zetten.