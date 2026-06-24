Kort: Ai straks duurder dan ontwikkelaar, nieuwe index voor soevereiniteit (en meer)

Vandaag in het nieuwsoverzicht: Gartner waarschuwt voor exploderende token-kosten, Accenture biedt nu ook advies aan kleinere bedrijven en diepe integratie van ai leidt tot meer kans op incidenten.

Ai-coderingskosten dreigen salaris van ontwikkelaar te overtreffen

Tegen 2028 zullen de kosten van ai-codeertools het gemiddelde ontwikkelaarssalaris overtreffen, voorspelt Gartner. Oorzaak: snel stijgende tokenconsumptie en ondoorzichtige verbruiksgestuurde prijsmodellen. Ontwikkelaars optimaliseren voor snelheid, niet voor kostenefficiëntie, waardoor budgetten sneller slinken dan de productiviteitswinst rechtvaardigt. Gartner adviseert organisaties een strakker beheermodel te hanteren: duidelijke richtlijnen voor ai-inzet, slimme taakroutering naar kleinere modellen, en regelmatige reviews van tokenverbruik.

Accenture richt nieuwe businessunit op middelgrote bedrijven

Accenture lanceert Accenture Edge, een businessunit speciaal voor mid-marketbedrijven en betreedt daarmee een marktsegment van 240 miljard dollar. Middelgrote organisaties kampen met dezelfde uitdagingen als grote bedrijven zoals verouderde it, cyberrisico’s en ai-adoptie, maar beschikken over minder middelen. Accenture Edge biedt toegang tot Accenture’s expertise, branchekennis en partnernetwerk, waaronder Avanade. Doel: sneller waarde halen uit technologie en ai, tegen een schaal en tempo die passen bij deze organisaties.

Bechtle maakt digitale soevereiniteit meetbaar met nieuwe index

Bechtle Groep Nederland introduceert de Bechtle Index of Sovereignty (BIoS), een tool die organisaties inzicht geeft in hun digitale soevereiniteit. Via een assessment van kritieke it-processen, gecombineerd met ai-ondersteunde data-analyse en advies van gecertificeerde architecten, brengt de BIoS afhankelijkheden in kaart en volgt hoe die zich ontwikkelen. De tool ondersteunt ook compliance met regelgeving zoals AVG en DORA. De uitrol loopt in Nederland, met pilots in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Phising-aaanval bereikt volledige toegang binnen vijf minuten

Uit een Red Team-simulatie van Barracuda Research blijkt dat aanvallers na één phishing-e-mail binnen vijf minuten na de eerste klik met ai-tools al permanente toegang weten te krijgen: zo werden inloggegevens gestolen, MFA omzeild en sessiecookies onderschept. Daarna volgen mailboxbeheer, SharePoint-toegang en verborgen backdoors. Geen enkele losstaande beveiligingsmaatregel stopt dit, volgens Barracuda.

Ai-adoptie verhoogt veiligheidsrisico’s: governance wordt urgent

Organisaties die ai diep integreren, lopen veertig procent meer kans op incidenten dan early adopters, blijkt uit onderzoek van Jamf onder 687 it- en securityleiders. Bijna driekwart (73 procent) heeft al ai ingevoerd, maar de zichtbaarheid op welke ai er wordt gebruikt blijft achter. Ruim een op de vijf organisaties heeft al een incident meegemaakt rond onverwachte kosten of security. Ai-governance is daarmee een operationele noodzaak.