Nextcloud Summit bewijst dat migratie naar soevereine cloud volop plaatsvindt

De tijd dat digitale soevereiniteit in Europa vooral een beleidsbegrip was, is voorbij. Tijdens de Nextcloud Enterprise Summit 2026, afgelopen week in München, ging het niet langer over de vraag óf organisaties meer controle over hun digitale werkplek moeten krijgen, maar hóé zij dat aanpakken. Verschillende organisaties lieten tijdens het evenement zien hoe zij zijn gemigreerd naar een Europese soevereine cloudomgeving.

Daarnaast presenteerde Nextcloud in München een nieuwe versie van zijn platform voor bestanden, communicatie, kantoorapplicaties, groupware, ai-assistentie en workflowautomatisering. Nextcloud Hub 26 Spring is de jubileumrelease waarmee het bedrijf zijn tienjarig bestaan markeert. De release brengt geen losse verzameling functies, maar versterkt vooral het idee van één modulaire soevereine werkplek.

Organisaties kunnen bestanden beheren, documenten gezamenlijk bewerken, chatten, videobellen, agenda’s gebruiken, workflows automatiseren en ai-functionaliteit inzetten binnen één omgeving die zij zelf kunnen beheren of via een Europese partner kunnen afnemen.

Een vernieuwing is de introductie van Euro-Office als tweede standaardoptie binnen Nextcloud Office, naast de bestaande Collabora-suite. Daarmee krijgen organisaties meer keuze in de manier waarop zij documenten, spreadsheets en presentaties willen bewerken. Euro-Office richt zich op sterke compatibiliteit met Microsoft Office-bestanden, goede browserprestaties en lagere serverbelasting. Collabora Online blijft beschikbaar voor organisaties die juist maximale compatibiliteit met het Open Document Format belangrijk vinden.

Belangrijk voor eindgebruikers

Ook in de bestaande kantooromgeving zijn verbeteringen doorgevoerd, vertelde medeoprichter Jos Poortvliet. Zo kunnen gebruikers nu in documenten via een zijbalk met Nextcloud Assistant werken, mits de organisatie deze ai-functionaliteit heeft ingeschakeld. De statusbalk is beter aanpasbaar, presentaties krijgen ondersteuning voor slide-secties en dynamische zoom en spreadsheets zijn uitgebreid met praktische verbeteringen, zoals veiliger omgaan met formules en een flexibeler autofilter.

Nextcloud Talk voor videoconferenties kreeg eveneens aandacht in de nieuwe versie. Het ondersteunt nu onder meer privéantwoorden op groepsberichten, Voice Rooms voor doorlopende gesprekken, verbeterde ruisonderdrukking, betere ordening van gesprekken, multi-accountondersteuning in de desktopclient en automatische updates voor die client. Daarmee schuift Talk verder op richting een volwaardig alternatief voor bekende, maar gesloten chat- en vergaderplatformen, binnen een soevereine werkplekomgeving.

Het zijn op zichzelf geen spectaculaire functies, maar juist dit soort details bepalen of een alternatief platform dagelijks prettig werkt voor grote groepen gebruikers. Dat is belangrijk, want in de it-wereld is de acceptatie door eindgebruikers vaak bepalend voor het succes van een migratie.

Nextcloud Governance

Voor grote organisaties is ook Nextcloud Governance relevant. Deze nieuwe enterprise-functionaliteit richt zich op compliance, toegangscontrole en lifecyclebeheer van data en documenten. Denk aan gevoeligheidslabels, legal hold, archiveringsregels en hulpmiddelen om compliance-taken te volgen. Dat is interessant omdat digitale soevereiniteit in de praktijk verder gaat dan alleen data binnen Europa opslaan. Overheden, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en grotere bedrijven moeten ook kunnen aantonen wie toegang heeft tot informatie, hoelang data worden bewaard en welke regels op documenten van toepassing zijn. Tijdens de conferentie kon de aankondiging van Governance dan ook rekenen op opvallend veel enthousiasme vanuit de zaal.

‘Deze summit laat zien dat migreren naar Europese soevereine clouds gewoon mogelijk is. Veel organisaties draaien ook al jaren op Nextcloud als hun veilige en vertrouwde platform’, vertelde ceo Frank Karlitschek. Het Franse ministerie van Onderwijs is daarvan een aansprekend voorbeeld. De Franse onderwijsomgeving draait op Nuage, de Franse benaming van een Nextcloud-infrastructuur die volgens projectmanager Benoît Piédallu op termijn richting 1,2 miljoen gebruikers gaat. Op dit moment zijn er ruim 400.000 actieve accounts.

Dat maakt duidelijk dat een soeverein samenwerkingsplatform geen kleinschalig experiment hoeft te blijven. Tegelijk liet de case zien dat de grootste uitdaging niet altijd in de software zit. De groei wordt momenteel bewust afgeremd, omdat uitbreiding van opslagcapaciteit door de huidige hardwaremarkt erg duur is geworden.

Realistisch beeld

Het Franse voorbeeld laat zien dat migreren kan, maar ook dat soevereiniteit als het ware een keten is. Wie de softwarelaag onder controle brengt, krijgt vervolgens te maken met vragen over hosting, opslag, rekenkracht, beheer, support en hardware.

Ook andere cases op de summit wezen in die richting. Nextcloud noemt onder meer een ministerie in Oostenrijk, Amnesty International, Surf (met op termijn waarschijnlijk meer dan een miljoen gebruikers), een Oostenrijks radiostation en Deutsche Telekom als voorbeelden van organisaties of aanbieders die digitale soevereiniteit vertalen naar werkende infrastructuur, migratiepaden en diensten voor eindgebruikers.

Deutsche Telekom is hierbij interessant. Het telecomconcern heeft al jaren een voor Duitse burgers bedoelde Nextcloud-omgeving die MagentaCloud heet en die miljoenen gebruikers telt. Tijdens het event werd duidelijk dat Deutsche Telekom inmiddels ook voor grote enterprise-organisaties en op basis van dezelfde technologie grootschalige projecten implementeert.

In München ontstond door dit soort voorbeelden een realistisch beeld van migratie. Het gaat niet om een simpele ‘rip and replace’ van Microsoft 365 of Google Workspace, maar om een gefaseerde overgang waarbij techniek, gebruikersacceptatie, beheer en governance samenkomen.

Partners als het Duitse Audriga en het Nederlandse Sendent laten zien dat juist bij migratie interoperabiliteit en het behoud van bestaande werkprocessen belangrijk zijn. Veel organisaties kunnen of willen niet van de ene op de andere dag hun werkwijzen aanpassen. Ze zoeken een route waarbij bestanden, e-mail, agenda’s, documenten en communicatie stap voor stap naar een open en meer controleerbare omgeving worden gebracht. De kennis en expertise die daarvoor nodig is, is ruimschoots beschikbaar.

Opensourcesoftware op open hardware

Nu er tempo kan worden gemaakt, komt ook de combinatie van opensourcesoftware en open hardware weer in beeld. Opensourceplatformen zoals Nextcloud, OpenStack en Kubernetes geven organisaties grip op software, data en beheer. Maar onder die softwarelaag draait nog altijd fysieke infrastructuur: servers, racks, opslag, netwerkcomponenten, voedingen en koeling. Als die laag volledig afhankelijk blijft van gesloten leveranciersmodellen, blijft digitale autonomie beperkt.

Open hardware is geen nieuw fenomeen, maar net als bij opensourcesoftware zien we dat veel it-afdelingen en inkoopmanagers jarenlang hebben vastgehouden aan traditionele leveranciers. Open hardware biedt echter interessante mogelijkheden.

ScaleUp Technologies kwam naar de summit met de gids Running on Open Hardware. Dit Duitse datacenter- en cloudbedrijf past al regelmatig OCP-hardware toe als fysieke basis voor de clouddiensten die het klanten biedt. In het document wordt uitgelegd welke mogelijkheden hardware op basis van de ontwerpprincipes van Open Compute Project biedt. OCP werkt met open specificaties voor onder meer servers, racks, stroomvoorziening, opslag, netwerkcomponenten en beheerinterfaces.

Op basis hiervan leveren inmiddels tientallen hardwareleveranciers – in het geval van ScaleUp onder andere Mitac – voor specifieke taken en workloads geoptimaliseerde hardware. Dat biedt Europa kansen, stelt Christoph Streit, ceo van ScaleUp.

Het toepassen van open hardware betekent natuurlijk niet dat Europa ineens al zijn hardware zelf produceert. Het betekent wel dat organisaties minder afhankelijk worden van één leverancier, één firmwaremodel en bijvoorbeeld één productroadmap. Voor digitale soevereiniteit is dat een belangrijk inzicht. De discussie verschuift van één applicatie naar de volledige stack. Een organisatie die Nextcloud gebruikt op Europese infrastructuur, met open source-cloudlagen en daaronder beter controleerbare open hardware, bouwt aan een omgeving waarin juridische, operationele en technische controle dichter bij elkaar komen. Dat maakt open hardware geen wondermiddel, maar wel een interessante volgende stap in digitale soevereiniteit.

Volwassen en haalbaar

De conclusie van het door meer dan zeshonderd mensen bezochte event in München is concreet: digitale soevereiniteit is volwassen geworden. De functies van Nextcloud Hub maken de soevereine werkplek bruikbaar voor een brede doelgroep. Het platform is beschikbaar voor hosting in een eigen enterprise-datacenter, via colocatie op eigen hardware en in gehoste vorm bij inmiddels tientallen grote en kleine cloudproviders. In Nederland zijn dat onder andere KPN en The Good Cloud, maar er zijn er veel meer.

Wie ondersteuning zoekt bij implementatiepartners heeft inmiddels ook een ruime keuze: van Atos tot Centric en gespecialiseerde bedrijven die zich richten op specifieke branches en oplossingen.

De cases die in München werden gepresenteerd, tonen aan dat migreren naar soevereine clouds haalbaar is. En de opkomst van open hardware laat zien dat de volgende vraag alweer op tafel ligt: op welke fysieke infrastructuur willen we die soevereine softwarestack eigenlijk laten draaien?