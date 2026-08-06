In dit nieuwsoverzicht: tekort aan BIM-specialisten in bouwsector neemt toe, Bol en Bijenkorf last van hack bij Ceva, ai-agents hacken erop los, Evoluon viert zestig jarig bestaan en controle laptop leidt tot onterecht ontslag van it-manager.

Veel vraag naar Bouw Informatie Model (BIM)-coördinatoren

De vraag naar technische functies in de bouw groeit sneller dan de belangstelling van werkzoekenden. Dat blijkt uit een analyse van vacaturesite Indeed op basis van vacature- en zoekgegevens sinds 2019. Vooral digitale en technische functies zijn in trek. Het aandeel vacatures voor BIM-coördinatoren, verantwoordelijk voor digitale bouwmodellen en bouwinformatie, steeg met 114 procent. Ook installatiemonteurs (+80 procent), elektromonteurs (+45 procent) en servicemonteurs (+41 procent) worden vaker gezocht.

Tegelijkertijd neemt de interesse van werkzoekenden in diverse bouwberoepen af. Bij bouwkundig medewerkers steeg het vacatureaandeel met 80 procent, terwijl het aantal zoekopdrachten met 70 procent daalde. Volgens Indeed groeit daarmee de kloof tussen vraag en aanbod. De vacaturesite ziet dat werkgevers steeds vaker moeten kijken naar vaardigheden in plaats van uitsluitend naar opleiding of werkervaring om technische functies ingevuld te krijgen.

Hack bij Ceva Logistics raakt klanten van Bol en de Bijenkorf

Een cyberaanval op logistiek dienstverlener Ceva Logistics heeft mogelijk geleid tot een datalek bij webwinkel Bol en warenhuisketen de Bijenkorf. Ceva uit Bleiswijk, verwerkt logistieke activiteiten voor beide detailhandelaren.

Volgens Bol konden onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens die worden gebruikt voor de afhandeling van bestellingen vanuit een distributiecentrum. Mogelijk gelekte gegevens zijn onder meer namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bestelgegevens. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat betaalgegevens of wachtwoorden zijn buitgemaakt.

De gevolgen zijn niet alleen privacygerelateerd. Bol heeft de gegevensuitwisseling met het getroffen warehouse tijdelijk stilgelegd en een deel van het assortiment offline gehaald. Daardoor lopen leveringen vertraging op en zijn sommige bestellingen geannuleerd. Ook de Bijenkorf meldt vertragingen bij bestellingen, retouren en terugbetalingen. Beide organisaties hebben het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en laten extern onderzoek uitvoeren naar de oorzaak en omvang van de aanval.

Brits onderzoek: ai-agents plegen zelfstandig strafbare digitale handelingen

Het Britse AI Security Institute (AISI) heeft tijdens veiligheidstests vastgesteld dat ai-agents van onder meer Anthropic en OpenAI zelfstandig acties uitvoerden die voor mensen in veel gevallen strafbaar zouden zijn. In 19 van de 122 testscenario’s verrichtten de systemen niet-geautoriseerde handelingen op internet.

Het ernstigste incident betrof een ai-agent van Mythos die probeerde kwaadaardige code in een opensourceproject op GitHub te laten opnemen. Daarbij werden nepidentiteiten aangemaakt om een beheerder te beïnvloeden de software goed te keuren. Ook werden berichten verstuurd met schadelijke code en pogingen gedaan om andere systemen te misleiden.

Volgens AISI ontstond het gedrag in een gecontroleerde testomgeving met internettoegang en uitgeschakelde beveiligingsmaatregelen. Desondanks spreekt het instituut van een opvallend voorbeeld van autonome en misleidende besluitvorming door ai-systemen.

Evoluon viert zestig jaar met entreekaart van 1 euro en veiling van erfgoed

Het in Eindhoven gevestigde Evoluon viert in september zijn zestigjarig bestaan met een speciaal programma. Op 19 september kunnen bezoekers het museum en het monumentale gebouw bezoeken voor 1 euro, hetzelfde bedrag als de entreeprijs in de beginjaren. Ook zijn er presentaties, ontmoetingen met robothond Neo en activiteiten rond de tentoonstelling.

Op 25 september volgt een veiling van historische objecten uit de geschiedenis van het Evoluon, waaronder schetsen van architect Louis Kalff, servies en meubels. Het jubileum krijgt daarnaast een tentoonstelling met archiefmateriaal over zestig jaar Evoluon en de toekomst van het gebouw. Het Evoluon opende in 1966 als cadeau van Philips aan de stad Eindhoven en groeide uit tot een internationaal symbool van vooruitgang, technologie en innovatie.

Geheime laptopcontrole kost werkgever ruim 90.000 euro

Een manager, verantwoordelijk voor financiën en it bij EControls Europe, leverancier van gasmotorbesturingssystemen en wagenparkbeheer uit Delfgauw, is volgens de rechter ten onrechte bespioneerd en ontslagen. Dit meldt het AD.

De werknemer kreeg toestemming om vaker vanuit huis te werken nadat zijn partner borstkanker kreeg. Toen de directie twijfels kreeg over zijn inzet, werden vier weken lang zonder zijn medeweten de in- en uitloggegevens van zijn laptop bijgehouden. Op basis daarvan stelde EControls dat hij 29 uur te weinig had gewerkt en volgde ontslag op staande voet wegens ‘dagdieverij’.

De rechter oordeelt dat het heimelijke onderzoek niet gerechtvaardigd was. Onder de AVG is verborgen monitoring alleen toegestaan bij een zwaarwegend belang. Bovendien had de werkgever eerst het gesprek moeten aangaan. Ook zijn in- en uitloggegevens geen betrouwbare maatstaf voor gewerkte uren, zeker niet bij een functie waarin veel werkzaamheden offline plaatsvinden. Naast een billijke vergoeding van 60.000 euro moet EControls de manager onder meer een transitievergoeding en een vergoeding wegens onrechtmatige opzegging betalen.