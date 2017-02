Volmac-oprichter Joop van Oosterom overleden

Volgens Quote is hij afgelopen oktober 2016 in alle stilte overleden in zijn woonplaats Monaco. Van Oosterom werd in 1993 getroffen door een hersenbloeding en was sindsdien aangewezen op een rolstoel. Hij leidde de laatste jaren een teruggetrokken bestaan.

Joop van Oosterom, geboren in 1937, startte in 1966 samen met Jan Mol en Nico Leerkamp de softwarefirma Volmac. Zij konden hun innovatieve ideeën niet kwijt bij IBM, waar de focus lag op hardware. Zij zagen een gat in de markt voor kwaliteitsprogrammeurs.

Volmac groeide uit tot een van de toonaangevendste Nederlandse ict-bedrijven en leidde via zijn vermaarde opleidingstak in de jaren 1970 en 1980 vele Nederlandse ict'ers op aan de hand van standaard ontwikkelmethoden.