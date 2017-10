Topicus koopt Able van BinckBank

Softwarebedrijf Topicus uit Deventer heeft Able Holding uit Gouda overgenomen. Dat bedrijf ontwikkelt fintech-oplossingen voor banken en verzekeraars op het gebied van vermogensbeheer, sparen en beleggen. Via de overname versterkt Topicus zijn portfolio voor de financiële sector. Er worden geen financiële details bekend gemaakt.

Able levert software op het gebied van retail vermogensbeheer. Het bedrijf is sinds 2006 onderdeel van BinckBanck, een online beleggersbank uit Amsterdam. In de eerste jaren leek dit een succesformule, maar in 2012 ontstond er een keerpunt. Het bedrijf besloot te stoppen met de on-premises-dienstverlening en de moederorganisatie zette Able in de verkoop. Dat had een mislukte verkoop tot gevolg. In 2015 is een nieuwe directie aangesteld, die de verkoop van Able als mogelijkheid benoemde. Sindsdien is de software in architectuur vernieuwd.

Voor de verkoop van Able is met een tiental bedrijven gesproken. Alex Timmermans, algemeen directeur van Able, schrijft in een blog dat het voor Topicus koos vanwege ‘een vergelijkbare cultuur van deskundigheid, ambitie, oplossingsgerichtheid en no-nonsense’.



‘Op het gebied van financiële dienstverlening zijn we complementair aan elkaar. Op het gebied van domeinkennis zit Topicus vooral aan de linkerkant van de balans met krediet en hypotheek software en Able aan de rechterkant met software voor vermogensopbouw’, aldus Timmermans.

Financiële divisie

Topicus is een ict-dienstverlener voor de zorg, het onderwijs en de financiële sector. Binnen de financiële sector richt het zich op financiële instellingen, financieel adviseurs en serviceorganisaties op het gebied van hypotheken, beleggen, sparen, pensioen, zakelijk financieren en claimafhandeling. Topicus-directeur Daan Dijkhuizen, zegt dat het bedrijf banken en verzekeraars helpt om financiën voor consumenten en ondernemers eenvoudig en toegankelijk te maken. ‘De overname van Able moet deze strategie versnellen. Daarnaast moet het onze groeiambities in binnenland en buitenland versneld waarmaken.’

De 74 medewerkers blijven in dienst van Able. Zij worden onderdeel van de financiële divisie van Topicus. Topicus beschikt hierdoor over ruim achthonderd medewerkers.

Eerder dit jaar nam Topicus een meerderheidsbelang van 51 procent in de Amsterdamse softwareleverancier Netq Healthcare. Dit bedrijf levert monitoring-softwareprogramma’s voor de gezondheidszorg en Topicus versterkt hiermee zijn positie in de zorgsector.