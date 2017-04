PQR en 2ML fuseren tot 'nieuw' PQR

Nieuwe klanten

Het fusiebedrijf bedient ruim vijfhonderd grote, middelgrote en kleine klanten van vijf tot vijfduizend gebruikers. Belangrijke markten zijn de centrale- en lokale overheid, zorg, onderwijs en het commerciële segment.

Een opvallende klant die 2ML begin 2016 binnenhaalde, was de Amerikaanse tv- en filmproducent Warner Bros. De Amsterdamse ict-dienstverlener mocht de e-mailomgeving van Warner Bros inrichten voor alle internationale kantoren.



Behalve een grote naam is deze klant voor PQR een vreemde eend in de bijt omdat het concern in het buitenland actief is op diverse locaties. 'Dat soort klanten kenden wij niet. PQR is toch met name op Nederland gericht. Maar met 2ML aan boord kan dat veranderen.'

De eerste verkennende gesprekken met nieuwe (gezamenlijke) klanten zijn gevoerd en het bedrijf verwacht in mei hierover te communiceren. Het huidige kantoor van 2ML in Amsterdam Zuidoost blijft voorlopig open, maar de directeur vindt het niet onlogisch dat alle PQR-medewerkers in de toekomst in één vestiging worden ondergebracht. 'Dat heeft alleen nu even geen prioriteit.'