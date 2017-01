Xerox-afsplitsing Conduent officieel van start

ACS

De wortels van Conduent liggen voor een groot deel bij Affiliated Computer Services (ACS). Xerox kondigde medio 2009 aan deze Amerikaanse it- en bpo-dienstverlener over te nemen en rondde deze acquisitie in 2010 af. ACS was ook in Nederland actief met pensioenberekeningen, het ondersteunen van actuarissen met hun administratie, het leveren van kaartautomaten aan NS en het beheren van parkeermeters in Den Haag. Met Xerox erbij ontstond er een combinatie die document- en gegevensverwerking in brede zin beheerst.

Het bleek geen gelukkig huwelijk. Eind 2014 verkocht Xerox de it-uitbestedingsactiviteiten van ACS aan Atos; nadien gevolgd door de aangekondigde afsplitsing van de bpo-tak.