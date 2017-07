'Petya-aanvallers al drie maanden in systemen'

De beveiliger gaat er ook van uit dat de infecties bij gebruikers van M.E. Docs zorgvuldig zijn gekozen. Volgens Eset is de aanval van de Petya-ransomware waarschijnlijk nog volop aan de gang en maakt dat de kans groot dat huidige gebruikers van het financiële softwarepakket M.E. Docs nog steeds zijn gehackt.



Volgens Eset is voor de aanval met de Petya-ransomware een ‘achterdeur’ in de M.E. Doc-software gebruikt. De beveiliger heeft ontdekt dat deze ingang in elk geval drie maanden in de software aanwezig is geweest, zodat de aanvallers al die tijd in staat waren om op afstand de controle van geïnfecteerde systemen volledig over te nemen. Zo konden ze bijvoorbeeld wachtwoorden stelen en andere commando’s uitvoeren. De aanvallers konden ook afzonderlijk bepalen welke actie ze bij het betreffende bedrijf wilden ondernemen.



Het identificeren van individuele bedrijven gebeurde door het gebruik van unieke klantnummers van M.E. Docs. Waarschijnlijk hadden de aanvallers toegang tot de broncode van de M.E. Doc-software.