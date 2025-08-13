Intel-topman Tan overleeft confrontatie met Trump

Kritiek op chipstrategie zwelt wel aan

Intel-topman Lip-Bu Tan moet redelijk opgelucht te zijn teruggekeerd van zijn ontmoeting met Donald Trump. Nadat de Amerikaanse president vorige week nog liet weten dat Tan het beste meteen kon opkrassen en zijn ontslag had geëist vanwege vermeende banden met China, lijkt het voorlopig weer koek en ei tussen Tan en Trump.

Na het treffen afgelopen maandag laat, meldde Trump op sociale media een zeer interessant gesprek met de Intel-ceo te hebben gevoerd. ‘Het succes en de opkomst van de Intel-topman is een verbazingwekkend verhaal,’ voegde Trump nog toe.

Maar Lip-Bu Tan is nog niet helemaal van Trump af. Volgende week zal hij suggesties doen die de president gunstig moeten stemmen. De Intel-topman dient dan aan te geven hoe zijn bedrijf kan zorgen voor de versterking van het Amerikaanse leiderschap als het gaat om technologie en (chip)productie. Ondanks miljardensubsidies vanuit Washington is daar tot nog toe weinig van terecht gekomen. De bouw van fabrieken in Arizona, Ohio en New Mexico verloopt weinig voorspoedig.

Maar Trumps grootste frustratie is dat Tan als investeerder en adviseur jarenlang Chinese bedrijven bijstond. Intel bracht na het overleg met Trump een korte verklaring uit waarin niet werd gerept over Trumps zorgen dat Tan Chinese bedrijven te veel in de kaart zou spelen.

Gebrek aan kapitaal

Ook intern ontmoet Tan kritiek. Zijn strategie is niet iedereen even helder. De toezichthoudende board voelt op dit punt steeds meer frustraties, aldus de New York Times. Werknemers zijn bovendien weinig onder de indruk van Tans communicatieve vaardigheden. Met name over zijn plan om banen te schrappen zou de ceo duidelijker moeten zijn.

Ook voormalig Intel-ceo en -chairman Craig Barrett roert zich. Op de site van zakenmedium Fortune uit hij zijn zorgen over het vermogen van Intel weer de meest hoogwaardige chips te kunnen maken. Volgens Barrett breekt een gebrek aan kapitaal Intel op. De eens zo leidende chipfabrikant heeft ongeveer veertig miljard nodig om concurrerend te kunnen blijven. Barrett suggereert dat acht van Intels grootste klanten waaronder Apple, Google en Nvidia ieder vijf miljard dollar moeten schuiven. Alleen dan maakt Intel een goede kans.

Barrett is ook verbijsterd over Tans opmerking dat Intel investeringen in de geavanceerde 14A-chiptechnologie (gebaseerd op ASML’s High-NA EUV Lithografie)uitstelt totdat klanten hiervoor orders hebben toegezegd. Hij noemt dat ‘een grap’. Barrett vindt dat Intel zich daarmee als volger in plaats van als leider opstelt.

Speculatieve verkenning



Ook de van Intel afkomstige ‘innovator’ en opiniemaker Tal Horowitz, momenteel werkzaam bij het Chinese semi-staatsbedrijf Huawei en dus een concurrent, valt in een blog Lip-Bu Tan aan. In een speculatieve verkenning vraagt hij zich af of de sinds maart aan het roer staande Intel-topman zijn bedrijf kan redden.