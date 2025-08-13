Tech Tribes laat oog vallen op OpenValue Group

Tech Tribes Nederland wil de OpenValue Group overnemen. Daarvoor heeft eigenaar SHV Holdings via het vennootschap NPM Capital een goedkeuringsverzoek bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ingediend.

Het Belgisch/Nederlandse Tech Tribes bestaat uit een aantal it-bedrijven (’tribes’) met verschillende disciplines die oplossingen bieden voor digital strategie, softwareontwikkeling, kwaliteitsbeheer, infrastructuur, devops, cloud, architectuur, projectmanagement en opensource. Tech Tribes heeft zo’n 750 digitale experten in dienst, verspreid over zes locaties in de Benelux (Antwerpen, Gent, Mechelen, Amsterdam, Almere en Utrecht). De tribes zijn: Axxes, Euricom, HCS Company, Kangaroot en Xifeo.

De Nederlandse investeringsmaatschappij NPM Capital stapte begin 2024 in bij deze it-groep en nam het meerderheidsaandeel over van het fonds Bencis. De groeistrategie middels overnames om in de Benelux uit te groeien tot een toonaangevend it-huis, wordt onder NPM voortgezet.

De nieuwe loot aan de stam wordt, mits de ACM de overname goedkeurt, de OpenValue Groep. Deze Java-specialist uit Utrecht verleent drie soorten it-diensten, namelijk rond advies, migratie en opleiding & training. Het in 2017 opgerichte bedrijf bestaat uit de onderdelen OpenValue, Code Nomads, JPoint, Yoink, FrontValue en OpenStaffing. Er werken ruim 160 man in kantoren in Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland.